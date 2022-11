39 langjährige Meister geehrt

Brixen – Kürzlich fand in der Firma Progess AG in Brixen der siebte Meisterempfang des Südtiroler Meisterbundes statt. Im Zuge dieser Veranstaltung wurden 39 Meister ausgezeichnet, die seit über 30 Jahren im Besitz des Meisterbriefes sind.

Im Rahmen des siebten Meisterempfangs wurde zu Beginn die Firma Progress besichtigt. Die Progress AG ist regionaler Marktführer in der Produktion von Betonfertigteilen und in der Errichtung von Objekten in Betonfertigteilbauweise. Durch die jahrelange Erfahrung entwickelte sich das Unternehmen zu einem der innovativsten Produzenten von Betonfertigteilen in Europa.

Eröffnet wurde die Veranstaltung anschließend mit der Begrüßung der Anwesenden durch Obermeister Peter Mayrl und Meisterin Maria Stella Falcomatà. Peter Mayrl betonte in seinen Grußworten: „Südtiroler Meister/innen sind im Durchschnitt fast 60 Jahre alt, das geht aus Daten des Landes Südtirol hervor. Ziel des Meisterbundes ist es, die Anerkennung für die Meisterausbildung zu steigern und junge Menschen verstärkt dafür zu begeistern, weshalb wir in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Bozen eine Videokampagne lanciert haben (www.handelskammer.bz.it).“

Der Generalsekretär der Handelskammer Bozen, Alfred Aberer, unterstrich in seinen Grußworten, die Bedeutung von Meisterbetrieben: „Die Sparten, in denen die Meisterbetriebe tätig sind, sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Die Rolle des Meisters bzw. der Meisterin ist von großer Bedeutung und folglich gilt es dem Meistertitel den richtigen Stellenwert zu geben. Seit der Angliederung des Meisterbundes an die Handelskammer im Jahr 2020, setzen wir uns gemeinsam dafür ein.“

„Meisterbetriebe sind häufig auch Lehrbetriebe und tragen somit wesentlich zur Ausbildung junger Handwerkerinnen und Handwerker bei“, unterstich Landesrat Philipp Achammer: „Um die Ausbildung weiter zu optimieren, ist eine starke Interessensgemeinschaft, wie sie der Südtiroler Meisterbund ist, wichtig.“

Auch Elena Lucio, Amtsdirektorin für Handwerk und Gewerbe des Landes Südtirol, richtete ihre Grußworte an die Veranstaltungsteilnehmer/innen.

Anschließend überreichten Vize-Obermeister Andreas Köhne und Landesrat Philipp Achammer die Auszeichnungen an die Meister/innen, die bereits seit über 30 Jahren im Besitz des Meisterbriefes sind. In diesem Jahr wurden 39 Meister ausgezeichnet. Die übergebenen Auszeichnungen wurden vom Meisterbetrieb Prader aus Barbian und vom Meisterbetrieb Brunini aus Bozen hergestellt.

Bereits seit 39 Jahren ist Robert Gruber im Besitz des Meisterbriefes als Tischler. Vor 36 Jahren hat Hermann Thaler den Meisterbrief als Kaminkehrer erworben und Rudolf Stecher hat den Meister als Spengler vor 34 Jahren absolviert.

Für den 30jährigen Besitz des Meisterbriefes geehrt wurden Walter Vaja (Tiefbau), Karl Christanell und Andreas Steck (Maler und Lackierer), Richard Nocker (Baumeister und Maurer), Franz Aschbacher, Klaus Nagler, Paul Frötscher und Othmar Waldboth (Tischler), Markus Thaler (Dachdecker), Walter Weifner, Walter Pedevilla und Johann Trojer (Installateure für Heizung- und sanitäre Anlagen), Karl Forer und Otto Krapf (Elektrotechniker), Horst Fritz (Drucker und Mediengestalter) sowie Ugo Bazzanella (Schmied und Schlosser).

Nicht persönlich anwesend sein konnten Christian Bachmann (Tischler), Markus Wunderer (Schmied und Schlosser), Leo Höllrigl (Steinmetz und Steinbildhauer), Bernhard Riedl (Installateur für Heizungs- und sanitäre Anlagen), Bernhard Weiss (Tischler), Markus Heinz (Maschinenbaumechaniker), Alois Ausserer (Maler und Lackierer), Eberhard Hofer (Tischler), Ronny Marchegger (KFZ-Techniker), Markus Abfalterer, Christian Ladurner und Markus Ramoser (Installateure von Heizungs- und sanitäre Anlagen), Georg Marschall (Elektriker), Christof Steinkasserer (Tischler), Peter Tanzer (Maschinenbaumechaniker), Andreas Hofer (Gärtner), Loris Beniamino Molin Pradel (Speiseeishersteller), Heinrich Kaserer und Horst Thaler (Maler und Lackierer), Friedrich Unterkalmsteiner (Binder/Drechsler).