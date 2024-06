4.300,50 Euro für Südtiroler Ärzte für die Welt

Von: luk

:Bozen – Am 26. Juni wurde die Spende von 4.300,50 Euro an Monika Gross vom Verein Südtiroler Ärzte für die Welt überreicht. Übergeben wurde die Spende von Katja Engl, 2. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend. Monika Gross zeigte sich tief bewegt und dankbar: „Diese Unterstützung ist von großem Wert für unsere Arbeit und ermöglicht es uns, weiterhin wichtige Projekte zu realisieren.“

Die Spende ist das Ergebnis der Jahresaktion von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ), die am 11. Mai im NOI Techpark in Bozen stattfand. Unter dem Motto “Wir treten für den Frieden ein” trafen sich Menschen aus ganz Südtirol und darüber hinaus, um an einem Radtag in Bozen teilzunehmen und mit den gefahrenen Kilometern Spenden zu sammeln. Insgesamt wurden 5.800 Kilometer geradelt.

Der Verein Südtiroler Ärzte für die Welt setzt sich seit vielen Jahren für die medizinische Versorgung durch ein Team von ehrenamtlichen Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und Helfern in Notstands- und Armutsgebieten ein. Neben dem Bau und der Sanierung von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie Trinkwasserprojekten, finanzieren sie auch medizinische Ausrüstung und Ausbildungsprogramme.

Ein Projekt der Südtiroler Ärzte für die Welt ist das Attat Sommercamp in Äthiopien. Im Juli wird ein Hauptausschussmitglied von SKJ für zwei Wochen nach Äthiopien reisen, um dort vor Ort mitzuhelfen und Eindrücke aus erster Hand zu sammeln. In diesen zwei Wochen werden pro Woche 60 Kinder in drei Gruppen betreut.

„Wir waren begeistert vom positiven Anklang der Spendenaktion und möchten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen herzlichen Dank aussprechen“, betont Katja Engl.