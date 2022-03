400 Mio. Euro zur Nutzung des Staatlichen Wiederaufbauplans PNRR

Bozen – Die Sparkasse ist bestrebt, in den Territorien, in denen sie tätig ist, die wirtschaftliche Belebung und das Wachstum zu fördern und diese zu stärken. Zur Unterstützung der Unternehmen bietet die Bank einen Plafond sowie fachliche Hilfestellung beim Zugang zu den Vorteilen des Staatlichen Wiederaufbauplans PNRR. Das Konjunkturprogramm wurde innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nach Verbreitung der Covid-19-Pandemie als “Next Generation EU” aufgelegt. Während der Laufzeit des Programms werden bis 2026 eine sehr große Summe an Geldmitteln (rund 200 Milliarden Euro) Italien zugutekommen. Der staatliche Plan beinhaltet sechs Investitionsschwerpunkte und zielt insbesondere darauf ab, die Unternehmen beim wirtschaftlichen Aufschwung sowie beim ökologischen und digitalen Wandel zu begleiten und für das Land mehr Wachstum als in den vergangenen Jahren zu generieren.

Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter und Generaldirektor erklärt: “Die Sparkasse wird der Realwirtschaft während der Laufzeit des Plans einen Plafond von mehr als 400 Millionen Euro für die Bereitstellung von mittelfristigen Finanzierungen zur Verfügung stellen, die dazu bestimmt sind, Maßnahmen von Unternehmen in Bereichen zu unterstützen, die eng mit dem Staatlichen Wiederaufbauplan PNRR zusammenhängen. Bei dieser wichtigen Herausforderung wird die Sparkasse proaktiv und konkret handeln, indem sie zudem spezifische fachliche Beratung anbietet. Wir möchten die Betriebe unterstützen, die geeignetsten Finanzinstrumente zu wählen, die mit den zur Verfügung gestellten öffentlichen Mitteln verbunden werden können, und sie so bei der Umsetzung von Projekten für nachhaltiges Wachstum im Einklang mit den PNRR-Schwerpunktzielen begleiten.“

Emiliano Picello, Leiter des Direktion Corporate Banking und Dienstleistungen für das Auslandsgeschäft fügt hinzu: “Seit vielen Jahren verfügt die Sparkasse über ein Team von Spezialisten, die ihren Kunden ein hohes Maß an Beratung in Bezug auf öffentliche Vergünstigungen zur Unterstützung von Unternehmen bietet, wobei sowohl staatliche als auch europäische Fördermaßnahmen genutzt werden. Die Beratung und Betreuung haben sich nun auch auf neue Bereiche ausgedehnt, die im Rahmen des PNRR-Planes vorgesehen sind, wie zum Beispiel Green Economy und Nachhaltigkeit, wobei die Sparkasse den von ihr traditionell betreuten Sektoren wie Tourismus, Landwirtschaft, Nahrungserzeugung und Industrie besondere Aufmerksamkeit widmet.“