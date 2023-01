46. Landesmeisterschaft des Weißen Kreuzes

Bozen – Der Landesrettungsverein Weißes Kreuz veranstaltet am kommenden Samstag, den 28. Januar 2023 nach pandemiebedingten Ausfällen der letzten beiden Jahre wieder die traditionelle Landesmeisterschaft im Wintersport. Gastgeber und Organisator ist die Sektion Seis, die zur 46. Ausgabe der Veranstaltung auf die Seiser Alm lädt.

Über 600 Freiwillige und angestellte Mitarbeiter aus allen Landesteilen werden sich am Puflatsch in den Disziplinen Ski, Tourenski und Rodeln messen. Im Vordergrund steht dabei nicht der Wettkampfgedanke, sondern viel mehr der gesellige Austausch unter den vielen Mitarbeitern aus den 33 Sektionen des Weißen Kreuzes. Die Landesmeisterschaft bildet bereits seit knapp 50 Jahren ein Fixpunkt im Jahreskalender des Vereins. Die Organisation der Veranstaltung wird jeweils über mehrere Jahre vorausplanend einer Sektion in einem Skigebiet übertragen.