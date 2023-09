50 Jahre Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

Bozen – Die Raiffeisen Landesbank hat sich von einer Geldausgleichsstelle der Raiffeisenkassen im Jahr 1973 zum zentralen Bankdienstleiter für die Südtiroler Raiffeisenkassen und zum Finanzexperten für Südtiroler Unternehmen im Jahr 2023 entwickelt.

In diesem Jahr begeht die Raiffeisen Landesbank ihren 50igsten Geburtstag. Dieses runde Unternehmensjubiläum feierten die Aktionäre und Mitarbeiter letzten Freitag auf der Haselburg bei Bozen. Beim Rückblick auf die wichtigsten Meilensteine der Unternehmensgeschichte wird deutlich: Die RLB hat sich von einer kleineren Raiffeisenkasse zu einem bedeutenden Südtiroler Bankinstitut und Firmenkundenexperten entwickelt.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG heute

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat die Aufgabe, die 39 Raiffeisenkassen Südtirols bei ihrer Banktätigkeit zu unterstützen. Sie stellt den Raiffeisenkassen vielseitige Bank-Dienstleistungen und Produkte in hoher Qualität zur Verfügung und arbeitet vor allem bei der Vergabe von Krediten eng mit ihnen zusammen. Darüber hinaus stärkt sie die gesamte Organisation, indem sie zusätzliche Einlagen sammelt.

Zudem ist die Landesbank stark im Firmenkundengeschäft engagiert und bietet den Südtiroler Unternehmen und Betrieben hochwertige Bankdienstleistungen.

Die Geschichte

Am 14. Juni 1973 gründeten zehn Südtiroler Raiffeisenkassen, drei Obstgenossenschaften, eine Kellerei- und eine Sennereigenossenschaft sowie drei Genossenschaftsverbände die Raiffeisen Zentrale Südtirol A.G. in Bozen neu. Die erste Südtiroler Zentralkasse war nach dem ersten Weltkrieg zwangsläufig liquidiert worden. Ziel der Neugründung war es, den direkten Zahlungsverkehr zwischen den Raiffeisenkassen zu ermöglichen.

Südtirol, die Wirtschaft und auch die Raiffeisen Landesbank haben sich in den letzten 50 Jahren gut entwickelt. Die Mitarbeiterzahl und die Aufgaben der RLB nahmen stetig zu. Bald kam es zur Übersiedlung in größere Büros in der Crispistraße. Am Rathausplatz wurde ein Kundenschalter eröffnet. 1989 wurde der heutige Sitz in der Laurinstraße eingeweiht.

Vergleich 1973 – 2023

1973 belief sich das Gesellschaftskapital der Raiffeisen Landesbank Südtirol auf 500 Millionen Lire, also 258.000 Euro, heute ist sind es 250 Millionen Euro, also das 1000-fache. Die Bilanzsumme damals belief sich auf 264.000 Euro, heute sind es 6,2 Milliarden Euro.

In den Gründungsjahren waren 64 Raiffeisenkassen und einige Genossenschaften und Verbände die Aktionäre der RLB. Heute halten 41 Südtiroler Raiffeisenkassen 99,7% der Aktien.

1973 begann die Geschichte mit zwei Mitarbeitern. Heute sind knapp 250 Mitarbeiter*innen in der RLB tätig.

1973 war die Raiffeisen Landesbank Südtirol eine Geldausgleichsstelle, die sich in erster Linie um den Zahlungsverkehr der Raiffeisenkassen kümmerte. Heute ist sie das Bank-Kompetenz-Zentrum der Südtiroler Raiffeisenkassen und Finanzexperte für Südtiroler Unternehmen mit einem Kreditvolumen von 1,9 Milliarden Euro und Gesamteinlagen von 2,4 Milliarden Euro. Zudem liegt der Fokus heute mehr denn je auf nachhaltigem Wirtschaften; auch in den Anlage- und Kreditprozessen.

Eine würdige Feier

Zur 50-Jahrfeier am letzten Freitag sind über 230 Mitarbeiter*innen, Aktionäre und Zeitzeugen auf die Haselburg bei Bozen gekommen.

„Wir sind eine Südtiroler Bank für Südtiroler. Es gibt uns, damit wir die Raiffeisenkassen im Geschäft unterstützen und mit unseren Dienstleistungen die Südtiroler Wirtschaft und die Unternehmen fördern. Dies ist uns in den letzten fünf Jahrzehnten erfolgreich gelungen. Wir stehen auf einer soliden Basis und sind bereit, die Herausforderungen der Zukunft aktiv anzugehen. Ich danke unseren Mitarbeiter*innen, Aktionären und Kunden dafür, dass sie dies ermöglicht haben“, sagte Präsident Hanspeter Felder anlässlich der Feier.

Landeshauptmann Arno Kompatscher überbrachte Grußworte zum runden Geburtstag „Dieses Jubiläum ist der richtige Anlass, um auf das viele Geleistete zurückzublicken und sowohl die Führungsebene als auch die Mitarbeiter*innen können zurecht stolz darauf sein, was in den vergangenen 50 Jahren erreicht wurde. Nicht umsonst genießt die Raiffeisen Landesbank ein hohes Ansehen bei der Bevölkerung und bei den Unternehmen. Mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft braucht Südtirol verlässliche Partner im Finanzsektor und die Raiffeisen Landesbank bildet dafür eine wichtige Säule.“

Ein kurzer Film zur Unternehmensgeschichte der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG auf der Webseite www.raiffeisenlandesbank.it führt durch die letzten 50 Jahre der Bank.