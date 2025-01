50 Jahre Versuchszentrum Laimburg: “Fundiert, verwurzelt, wegweisend”

Von: mk

Pfatten – Das Versuchszentrum Laimburg begeht sein 50-jähriges Bestehen: Am 15. Jänner hat das Versuchszentrum sein Jubiläumsjahr mit einer Auftaktveranstaltung im Stadlhof-Gebäude in Pfatten eröffnet. Pioniere wie Luis Durnwalder und Klaus Platter erinnerten an die Anfänge und die Entwicklung des Versuchszentrums. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörten zudem die offizielle Enthüllung des neuen Logos sowie ein Ausblick auf die geplanten Jubiläumsaktivitäten, die das Versuchszentrum Laimburg gemeinsam mit Wegbegleitern und -begleiterinnen begeht.

“Das Versuchszentrum Laimburg ist eine bedeutende Institution in Südtirol, aber auch darüber hinaus”, unterstrich der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus Luis Walcher: “Gegründet 1975 als Land- und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum, hat es sich stetig weiterentwickelt. In den vergangenen 50 Jahren hat das Versuchszentrum seinen Platz als mittlerweile international anerkannte Forschungsinstitution gefestigt und gleichzeitig die Landwirtschaft, die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern sowie die lebensmittelverarbeitenden Betriebe in Südtirol maßgeblich unterstützt.”

“In der Geschichte des Versuchszentrums gab es viele prägende Momente”, blickte Laimburg-Direktor Michael Oberhuber zurück: “Ein bedeutender Meilenstein war die Erweiterung unserer Forschungskompetenzen von der Landwirtschaft auf die Lebensmittelverarbeitung. Im Jubiläumsjahr möchten wir unsere Errungenschaften feiern, auf die Vergangenheit zurückblicken und zugleich den Blick in die Zukunft richten. Wissenschaftlich fundiert, in der Gesellschaft verwurzelt und wegweisend – unser Ziel bleibt es, mit angewandter Forschung und Grundlagenforschung die Südtiroler Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.”

Citizen Science: Bürgerbeteiligung zum Jubiläum

Südtirols Bürgerinnen und Bürger können im Rahmen des Jubiläums erstmals aktiv an einem Forschungsprojekt des Versuchszentrums Laimburg mitwirken. Im vergangenen Sommer wählten die Bürgerinnen und Bürger bei einer Abstimmung “Bloomiverse – Wer sät, der erntet (Daten)” zu ihrem Lieblingsprojekt. In wenigen Wochen startet das Citizen Science-Projekt, die Teilnehmenden erhalten Saatgut, Töpfe, Erde und eine Anleitung zur Aussaat und Datenerhebung. Gemeinsam mit den Forschenden werden sie untersuchen, wie sich verschiedene Pflanzenarten in Töpfen entwickeln und welche Auswirkungen Düngung und Temperatur auf ihr Wachstum haben.