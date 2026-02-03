60 Jahre: Die Lebenshilfe beginnt, ihr Jubiläum zu feiern

Von: luk

Bozen – Am 2. Februar eröffneten Präsident Roland Schroffenegger, Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer und Verwaltungsleiter Francesco Salerno offiziell das Jahr des 60-jährigen Jubiläums der Lebenshilfe. Gesellschaft leistete ihnen Landesrätin Rosmarie Pamer, die sich dankenswerterweise bereit erklärt hatte, die Schirmherrschaft über die Aktivitäten in diesem besonderen Zeitraum zu übernehmen.

Nach der Begrüßung durch Roland Schroffenegger gab Wolfgang Obwexer einen prägnanten Überblick über die Entwicklungen der Arbeit für und mit Menschen mit Beeinträchtigungen im Rahmen der jeweils verabschiedeten Staats- und Landesgesetze im Allgemeinen und der Lebenshilfe im Besonderen. Er zeichnete dabei die sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer stärker sich differenzierenden Arten und Weisen nach, auf die Menschen mit Beeinträchtigungen betreut, unterstützt, begleitet und ermächtigt wurden. Als zentralen Meilenstein nahm er auf die „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ Bezug, die uns bewusst macht, wie viele Fortschritte zwischen der ursprünglichen, verwahrenden „Behindertenarbeit“ und den heute auf weite Strecken selbstverständlichen dialogischen Begegnungen auf Augenhöhe mit Menschen zu verzeichnen sind, die wir auf ihren Wegen zu Selbstbestimmung und Teilhabe begleiten.

Roland Schroffenegger selbst präsentierte anschließend die für 2026 geplanten Hauptevents, allen voran das für den 5. September anberaumte und für alle Bürgerinnen und Bürger Südtirols offene Jubiläumsfest in Bozen. Eine im März erscheinende Jubiläumsbroschüre wird eine Reihe von Veranstaltungen ankündigen, zu denen jeweils zeitnah Einladungen an Mitglieder und interessierte Mitbürger/innen versandt werden. Als zweite Publikation wird eine für Dezember geplante Festschrift das Jubiläumsjahr ausklingen lassen.

Das Jubiläumsjahr der Lebenshilfe ist gleichzeitig das Jahr eines besonderen Wechsels. Francesco Salerno nutzte die Pressekonferenz, um sich selbst vorzustellen und seine Übernahme der Rolle des Geschäftsleiters anzukündigen. Wolfgang Obwexer wird am 1. Mai nach 30-jähriger Führung seinen so genannten Ruhestand antreten.

Das Jubiläumsjahr ist eingeläutet! Die Lebenshilfe bedankt sich bei der Agentur Beyond Green für die Annahme des Auftrags, sämtliche Planungen, Bewerbungen und Initiativen bis zum Jahresende zu begleiten.