Ab 18. Mai neue Buslinie aufs Würzjoch

Brixen – Die seit langem von der Bevölkerung gewünschte und nun neue Buslinie Brixen-Würzjoch über Palmschoß startet am 18. Mai. Damit sei ein weiteres Berggebiet leichter autofrei erreichbar, so LR Alfreider.

Die neue Buslinie von Brixen über Palmschoß aufs Würzjoch war seit vielen Jahren von den Bürgerinnen und Bürgern gewünscht, um vom Brixner Talkessel kommend mit Öffis das Würzjoch zu erreichen. Bisher konnte man mit dem Bus über Villnöss aufs Würzjoch gelangen, mit dementsprechendem zeitlichem Mehraufwand. Damit entsteht ein neues Angebot vor allem für Fahrgäste aus Brixen und Umgebung, aber auch für alle Ausflügler, die den beliebten, auf 1987 Meter Seehöhe gelegenen Gebirgspass erreichen möchten.

Mehr Ausflugsziele autofrei erreichbar machen

“Unsere Strategie ist es, immer mehr sensible Gebiete und beliebte Ausflugsziele besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar zu machen und so eine wirkliche Alterative zum Auto anzubieten”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Von Mitte Juni bis Anfang September werden also 32 Busfahrten täglich zum Würzjoch angeboten. “Das entspricht einer täglichen Gesamtkapazität von circa 1.200 Personen und rund 500 Autos bei einer mittleren Auslastung von zweieinhalb Personen pro Auto”, rechnet Alfreider vor.

Gerade am Würzjoch sind im Sommer oft viel mehr Autos als Parkplätze vorhanden sind. Gemeinsam mit der Gemeinde St. Martin in Thurn und den Anrainergemeinden arbeitet das Land seit längerem an einem umfassenden Mobilitätskonzept für das Joch. Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel gehört auch dazu. Einen wichtigen Schritt in dieser Richtung gab es zuletzt 2022, als für die Hochsaison von Villnöss aus Busfahrten im Halbstundentakt von St. Peter zum Joch und vom Gadertal aus ein Stundentakt Pikkolein-Würzjoch angeboten wurden.