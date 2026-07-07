Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Touristen im Gadertal

Von: luk

Gadertal – Im Hochabteital wird ein saisonaler Bereitschaftsdienst für Touristinnen und Touristen eingerichtet, der die Betreuung der Gäste, der Saisonarbeiterinnen und -arbeiter und aller italienischen Staatsbürgerinnen und -bürger, die sich zeitweilig in diesen Gebieten aufhalten, gewährleistet.

Die nachfolgenden Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin haben sich bereit erklärt, in der Sommersaison 2026 in ihren Ambulatorien während der Öffnungszeiten auch die ärztliche Betreuung der Touristinnen und Touristen zu übernehmen:

Dr. Alberto Carretta

Dr. Guido Carretta

Dr. Giovanni Crivellaro

Dr.in Jasmine Gabrieli

In der Gemeinde Enneberg hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb Dr.in Raffaela Ranaldo beauftragt, in der Zeit vom 1. Juli 2026 bis zum 15. September 2026 die ärztliche Betreuung der Touristinnen und Touristen zu übernehmen.

Dr.in Ranaldo übt ihre Tätigkeit tagsüber in ihrem Ambulatorium in St. Vigil, Plazores 23, zu den unten angeführten Zeiten aus:

Montag: 12.00 – 18.00 Uhr

Dienstag: 9.30 – 12.00 Uhr und 12.00 – 13.30 und 17.30 – 19.30 Uhr

Mittwoch: 12.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 – 10.00 Uhr und 15.00 – 20.00 Uhr

Freitag: 12.00 – 18.00 Uhr