Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Touristen im Gadertal
Bis Mitte September

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Touristen im Gadertal

Dienstag, 07. Juli 2026 | 12:46 Uhr
Große Mehrheit vertraut Informationen vom Arzt mehr als einer KI
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Gadertal – Im Hochabteital wird ein saisonaler Bereitschaftsdienst für Touristinnen und Touristen eingerichtet, der die Betreuung der Gäste, der Saisonarbeiterinnen und -arbeiter und aller italienischen Staatsbürgerinnen und -bürger, die sich zeitweilig in diesen Gebieten aufhalten, gewährleistet.

Die nachfolgenden Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin haben sich bereit erklärt, in der Sommersaison 2026 in ihren Ambulatorien während der Öffnungszeiten auch die ärztliche Betreuung der Touristinnen und Touristen zu übernehmen:

Dr. Alberto Carretta
Dr. Guido Carretta
Dr. Giovanni Crivellaro
Dr.in Jasmine Gabrieli

In der Gemeinde Enneberg hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb Dr.in Raffaela Ranaldo beauftragt, in der Zeit vom 1. Juli 2026 bis zum 15. September 2026 die ärztliche Betreuung der Touristinnen und Touristen zu übernehmen.

Dr.in Ranaldo übt ihre Tätigkeit tagsüber in ihrem Ambulatorium in St. Vigil, Plazores 23, zu den unten angeführten Zeiten aus:

Montag: 12.00 – 18.00 Uhr

Dienstag: 9.30 – 12.00 Uhr und 12.00 – 13.30 und 17.30 – 19.30 Uhr

Mittwoch: 12.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 – 10.00 Uhr und 15.00 – 20.00 Uhr

Freitag: 12.00 – 18.00 Uhr

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Kommentare
36
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
Kommentare
36
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Kommentare
27
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Kommentare
22
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Nach Balogun-Debatte: Belgien beendet Lauf der USA
17
Nach Balogun-Debatte: Belgien beendet Lauf der USA
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 