„AgriJobs“ ist gestartet

Bozen – Interessierten an einer Tätigkeit in der Landwirtschaft steht ab sofort eine neue Arbeitsvermittlungsplattform zur Verfügung. Auf www.agrijobs.it des Südtiroler Bauernbundes geben Landwirte offene Stellen bekannt. Damit soll der sich anbahnenden Krise auf dem Arbeitsmarkt für die Landwirtschaft begegnet werden.

Die heimische Landwirtschaft braucht jährlich etwa 28.000 Arbeitskräfte – für Erntearbeiten genauso wie für Pflegemaßnahmen während des Jahres. Neben einheimischen Arbeitern und solchen aus anderen Regionen finden im Normalfall auch ausländische Arbeitskräfte eine Beschäftigung – von einigen wenigen Wochen bis hin zu Jahresstellen. Durch die strengen Ein- und Ausreisebeschränkungen vieler Staaten aufgrund der Coronakrise werden heuer die Südtiroler Betriebe verstärkt auf heimische und italienische Arbeitskräfte angewiesen sein.

„Mit der neuen Arbeitsvermittlungsplattform ‚AgriJobs‘, die jetzt gestartet ist, will der Südtiroler Bauernbund landwirtschaftliche Arbeitgeber und interessierte Arbeitnehmer zusammenführen und der Krise auf dem Arbeitsmarkt begegnen“, erklärt Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler.

Interessierte Bäuerinnen und Bauern können auf dem internen Mitgliederportal „mein SBB“ offene Stellen und Jobangebote eingeben. „Sie sind gut beraten, wenn sie dies baldigst tun und so ihren Bedarf an Arbeitskräften abdecken.“

Interessierte Arbeitnehmer können sich die Angebote anschauen und ein für sie interessantes Arbeitsangebot auswählen – nach Bereich (Obstbau, Weinbau, Viehwirtschaft, Urlaub auf dem Bauernhof, Sonderkulturen und so weiter), Tätigkeit, Bezirk, Häufigkeit der Tätigkeit (täglich oder wöchentlich) und Voll- beziehungsweise Teilzeit. „Die Arbeitsvermittlungsplattform ist für die Arbeitnehmer kostenlos nutzbar und absolut zuverlässig“, sagt SBB-Direktor Siegfried Rinner. Der SBB ist ein zugelassener Arbeitsvermittler.

Die Plattform „AgriJobs“ des Südtiroler Bauernbundes richtet sich an einheimische Arbeitnehmer und an Arbeitskräfte aus anderen Provinzen, die in der Landwirtschaft arbeiten möchten. Die Plattform ist vorerst in deutscher und italienischer Sprache verfügbar, weitere Sprachen sind bereits geplant. „Wir möchten sie als dauerhafte Vermittlungsplattform für Arbeiten in der Landwirtschaft etablieren“, so SBB-Direktor Rinner. Alle Arbeitskräfte werden regulär angemeldet und sind pflichtversichert.