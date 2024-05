Althandwerkertreffen als großer Höhepunkt angekündigt

St. Jakob – In der neu umgebauten Firma Josef Weger fand die Ortsversammlung des Wirtschaftsverbandes für Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) in St. Jakob statt. Jung- und Althandwerker stehen dieses Jahr im Mittelpunkt.

lvh-Ortsobmann Karl Rudolf Rauchenbichler begrüßte zahlreiche Handwerkerinnen und Handwerker zum Jahrestreff und bedankte sich bei der Firma Weger für ihre Gastfreundschaft. Das Unternehmen, das erst umgebaut wurde, möchte zukünftig vor allem im Bereich Recycling Fuß fassen.

In einem Rückblick auf die Aktivitäten der Ortsgruppe ging Rauchenbichler auf verschiedene Aktivitäten ein: „Wir haben Sicherheitskurse für Betriebe und die Besichtigung des Wasserkraftwerks St. Anton durch die Althandwerkerinnen und Althandwerker organisiert. Zudem hat es einen Antrittsbesuch beim Gemeindeausschuss gegeben.“ Gleichzeitig verwies der Ortsobmann auf einen besonderen Höhepunkt in diesem Jahr: Am 23. Juni 2024 wird das landesweite lvh-Althandwerkertreffen im Ahrntal stattfinden. „Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren und wir freuen uns auf viele begeisterte junggebliebene Seniorinnen und Senioren aus dem ganzen Land“, unterstrich Rauchenbichler.

Der lvh-Bezirksobmann des Unterpustertals/Gadertals, Davide Complojer, sprach seinen Dank an die Ortsgruppe aus und lobte die Erfolge der Junghandwerker des Bezirks bei den Berufswettbewerben 2023. „Die Motivation und der Ehrgeiz der jungen Talente sind beeindruckend“, sagte Complojer. Als Medaillengewinner der Landesmeisterschaft 2023 berichtete Lukas Aschbacher von seinen Erfahrungen und dem intensiven Training für die kommende Weltmeisterschaft in Lyon im September 2024.

Der Nachwuchs liegt dem lvh-Bezirk stark am Herzen, betonte auch Josef Schwärzer, ehemaliger lvh-Bezirksobmann. Er blickte auf das Programm „Abenteuer Handwerk“ zurück und unterstrich, wie wichtig es sei, Kinder und Jugendliche aktiv zu informieren und für das Handwerk zu begeistern.

Der Bürgermeister von Prettau und Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Steger, sprach in seinem Beitrag verschiedene Themen an, wie das Vergabewesen, wo es nach wie vor Optimierungen benötige. Auch im Bereich Mobilität und Arbeitskräftegewinnung gäbe es noch viel zu tun. Er sagte die volle Unterstützung von Gemeinde und Bezirksgemeinschaft zu. Gemeindereferent Michael Hofer blickte ebenfalls positiv in die Zukunft und hob die Bedeutung des Handwerks als wichtigen Wirtschaftspfeiler im Ort hervor.

Den Abschluss bildete ein Referat von Klaus Fischnaller, lvh-Bezirksbüroleiter von Bruneck, in dem er die wichtigsten Neuerungen im Bereich Steuern erläuterte.