Altkleidersammlung am 7. November

Brixen – Die jährliche Altkleidersammlung in der Gemeinde Brixen findet am Samstag, 7. November, im Auftrag der Stadtwerke Brixen AG statt. Ab Freitagabend und bis zum frühen Samstagmorgen können die gut verschlossenen Säcke mit Gebrauchtkleidern bei allen Wertstoffsammelstellen für Papier, Glas und Dosen sowie bei den Mini-Recyclinghöfen im Gemeindegebiet von Brixen abgestellt werden.

„Für eine effiziente Sammlung ist es wichtig, die genannten Sammelpunkte in Anspruch zu nehmen und die Säcke nicht einfach auf dem Gehsteig oder entlang der Straße zu deponieren“, sagt Michele Bellucco, der Leiter der Umweltdienste. „Art und Größe der Säcke sind dabei egal“, so Michele Bellucco. Wichtig ist der Inhalt: Der sollte aus gut erhaltener, brauchbarer Kleidung sowie Textilien und Schuhen bestehen und keinen anderen Abfall enthalten.

„Um es klar zu sagen“, merkt Geschäftsführer Karl Michaeler an, „auch Altkleider sind Abfall und laut europäischer Norm als solche zu behandeln.“ Tatsächlich ist Kleidung heutzutage oft Wegwerfware. Kaum gekauft, schon landet das billige Teil im Container. Die Menge an entsorgten Kleidern ist mittlerweile so groß, dass der Altkleidermarkt weltweit zusammengebrochen ist und keine Erlöse mehr zu erzielen sind. Außerdem dürfen Altkleider nicht in alle Länder exportiert werden, da sie nationale Textilindustrien beeinträchtigen.

Um die in Brixen anfallenden Kleider kümmert sich ein spezialisiertes Unternehmen in der Toskana in Zusammenarbeit mit der Sozialgenossenschaft Mebocoop. Unbrauchbares wird zu Putzlappen oder Dämmstoff weiterverarbeitet. Der noch brauchbare Teil der Altkleidung wird weiterverkauft.

Was wäre die bessere Lösung? „Ganz einfach“, sagt Karl Michaeler, „weniger kaufen, Qualitätskleidung statt Billigware nehmen und schließlich die Altkleidung nicht dem Abfallkreislauf zuführen, sondern gut Erhaltenes einer Kleiderkammer weitergeben, Secondhand-Angebote wahrnehmen oder bei Aktionen wie dem offenen Kleiderschrank teilnehmen, die mehrmals im Jahr unter anderem im Kulturzentrum Astra stattfinden.“