Altkleidersammlung in Brixen

Von: luk

Brixen – Ab Januar 2025 wird die Sammlung von Altkleidern in Brixen neu organisiert. Die gelben Sammelbehälter, die bisher an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet genutzt werden konnten, werden ab nächster Woche sukzessive entfernt. Zukünftig können Altkleider ausschließlich im Recyclinghof abgegeben werden. Mit dieser Maßnahme möchte die Stadtwerke Brixen AG die Effizienz der Altkleidersammlung verbessern und zugleich einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Abfallwirtschaft leisten.

Die Entscheidung, die Sammelbehälter aus dem Stadtgebiet zu entfernen, wurde getroffen, um die Umweltbelastung durch unsachgemäßes Entsorgen von Textilien und Störungen im öffentlichen Raum zu reduzieren. Im Recyclinghof können die Altkleider kontrolliert gesammelt und der Wiederverwertung oder dem Recycling zugeführt werden. Diese Maßnahme ist auch eine Folge der Krisensituation in der textilen Wiederverwendungskette, die, kurz gesagt, auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen ist: steigende Kosten, Umsatzeinbrüche aufgrund des Überangebots auf dem internationalen Markt und mangelnde Recyclingmöglichkeiten.

Neben der Änderung der Sammelmodalitäten möchte die Stadtwerke Brixen AG die Gelegenheit nutzen, die Bürgerinnen und Bürger zu einem bewussteren Umgang mit Kleidung zu ermutigen. Der steigende Textilkonsum und die damit verbundenen Abfallmengen stellen eine zunehmende Belastung für die Umwelt dar. Deshalb ist es umso wichtiger, überlegter einzukaufen, auf qualitativ hochwertige und langlebige Kleidung zu setzen und Textilien möglichst lange zu nutzen.

„Jeder von uns kann einen Beitrag leisten, die Umwelt zu schonen. Durch einen bewussteren Konsum von Kleidung können wir die Menge an Textilabfällen reduzieren und wertvolle Ressourcen schonen“, erklärt der Generaldirektor der Stadtwerke Brixen AG Franz Berretta.

Wer sich dennoch von seinen besten Stücken trennen will, entsorgt sie nicht im Altkleider-Container, sondern gibt sie weiter. In Brixen gibt es dafür mehrere Möglichkeiten und echte Lösungen wie „Pumuckl“ vom Elki in der Stadelgasse, „Fundus“ vom Verein Comedicus in der Runggadgasse oder die Kleiderkammer der Vinzenzgemeinschaft in der Fallmerayerstraße, wo gut erhaltene Kleidung tatsächlich Bedürftige erreicht.

Der Recyclinghof Brixen bietet den Vorteil einer zentralen und kontrollierten Annahmestelle für Altkleider. Die Abgabezeiten sind von Montag bis Samstag zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Die genauen Zeiten können auf der Webseite der Stadtwerke Brixen AG eingesehen werden, welche sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Kooperation und ihr Engagement für eine saubere und nachhaltige Stadt bedankt.