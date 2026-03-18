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Vertragsverhandlungen von Amazon mit USPS gescheitert

Amazon will Paketzustellung per US-Post drastisch reduzieren

Mittwoch, 18. März 2026 | 06:07 Uhr
Vertragsverhandlungen von Amazon mit USPS gescheitert
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Von: APA/Reuters

Der Online-Händler Amazon will seine Paketzustellungen über die staatliche US-Post (USPS) nach gescheiterten Vertragsverhandlungen um mindestens zwei Drittel reduzieren. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einer mit den Vorgängen vertrauten Person. Amazon gilt als größter Kunde der US-Post und verschickt derzeit 1,7 Milliarden Pakete jährlich über den staatlichen Zustelldienst. Die Reduzierung soll bis September erfolgen, wenn der aktuelle Vertrag ausläuft.

Der oberste US-Postchef David Steiner bestätigte am Dienstag am Rande einer Kongressanhörung, dass die Verhandlungen mit Amazon noch liefen. Details wollte er unter Verweis auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung nicht nennen. Steiner warnte jedoch vor dem Kongress, dass der USPS innerhalb von zwölf Monaten das Geld ausgehen könnte, oder bereits im Oktober, falls fällige Rentenzahlungen geleistet werden müssten. Die US-Post hatte im Jänner ein Auktionsverfahren für den Zugang zu ihrem Zustellnetzwerk gestartet, um zusätzliche Einnahmen zu generieren – ein für Amazon überraschender Schritt nach 30 Jahren Partnerschaft.

Amazon erklärte am Dienstag, man habe über ein Jahr lang in gutem Glauben verhandelt und einen Vertrag angestrebt, der der Post Milliarden-Einnahmen gebracht hätte. Die USPS habe jedoch in letzter Minute die Gespräche abgebrochen. Der Konzern bereite sich nun darauf vor, die Kundenbedürfnisse unabhängig vom Ausgang der Auktion zu erfüllen. Im April hatte Amazon angekündigt, über vier Milliarden Dollar in den Ausbau seines eigenen ländlichen Zustellnetzwerks in den USA zu investieren.

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