Andreas Nagl bleibt lvh-Ortsobmann

lvh-Ortsversammlung in Latsch

Latsch – Neuwahlen fanden kürzlich im Rahmen der lvh-Ortsversammlung in Latsch statt. Ganz nach dem Motto „Handwerk gestaltet mit“ steuert der Ausschuss Richtung Zukunft.

In diesem Jahr fand die lvh-Ortsversammlung im Unternehmen Alexander Rinner & Co. KG statt. Nach einer kurzen Einführung durch den Ortsobmann Andreas Nagl führte der Betriebsinhaber durch die Metzgerei und erzählte die Firmengeschichte. Der familiengeführte Betrieb setzt auf die ideale Verbindung zwischen bewährter Tradition und modernster Fertigungstechnik.

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung berichtete lvh-Bezirksobmann im Untervinschgau Hermann Raffeiner Kerschbaumer über aktuelle Informationen und Initiativen im Bezirk. Fontelina Lopez der Stabstelle Wirtschaftspolitik im lvh referierte über die wirtschaftliche Entwicklung und Konjunktur in Südtirol.

Wie in vielen anderen Gemeinden fand auch in Latsch die Neuwahl des lvh-Ortsausschusses statt. Andreas Nagl (Fiberplast GmbH) wurde dabei als lvh-Ortsobmann bestätigt. Zum Vize-Ortsobmann ernannt wurde Christian Gruber (Gruber Holz KG). Im Ortsausschuss werden in den nächsten fünf Jahren André Ilmer (Fematec GmbH), Joseph Aldo Gusella, Patrick Pedross (Stahlbau Pedross GmbH), Hansjörg Pircher (Vimas GmbH) und als Vertreter der Althandwerkerinnen und -handwerker im lvh Hermann Raffeiner Kerschbaumer (Kerschbaumer & Raffeiner KG) mitarbeiten.

lvh-Präsident Martin Haller bedankte sich bei den scheidenden Funktionärinnen und Funktionären und gratulierte den neuen Ortsausschussmitgliedern. „Dank der kapillaren Struktur des Verbandes und den vielzähligen ehrenamtlichen Handwerkerinnen und Handwerkern kann sich das Handwerk bei den wichtigen Themen einbringen“, betonte Haller.