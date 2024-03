Anna Matscher, Ethel Hoon und Jakob Zeller kochen für Nachtquartier „dormizil“

Bozen – Kochkunst auf Sterne-Niveau, Blumen überall und viel mehr Anfrage als angenommen werden konnte: Das dormizil flower dinner in der Gärtnerei Schullian in Bozen am 27. Februar 2024 übertraf alle Erwartungen. Lokale Lebensmittelproduzent*innen haben die Produkte gespendet, Sterneköchin Anna Matscher und das vom Gastroführer Gault Millau 2021 zu “Newcomer of the year” gekürte Köchepaar Ethel Hoon und Jakob Matscher haben kostenlos gekocht und Martina Schullian hat ihre Gärtnerei unentgeltlich bereitgestellt. Der gesamte Erlös in der Höhe von 23.530 Euro kommt dem Umbau des Nachtquartiers dormizil in der Rittner Straße 25 in Bozen zugute.

177 Menschen haben beim dormizil flower dinner am Abend des 27. Februar in der Gärtnerei Schullian teilgenommen. Mehr wäre nicht zu bewältigen gewesen, auch wenn noch weitere 100 Gäste gerne gekommen wären. Ethel Hoon und Jakob Zeller, Singapur/Meran, die vom Gastroführer Gault Millau 2021 zu “Newcomer of the year” gekürt wurden, haben, unterstützt von Martin Kirchlechner vom Ottmanngut in Meran, einen Teil der Speisen vorbereitet; Michelin-Stern-Köchin Anna Matscher vom Restaurant Zum Löwen in Tisens hat mit ihrem Team und unterstützt von ihrer Tochter Elisabeth und von ihrem Mann Luis (Weinbegleitung) einen weiteren Teil der Speisen vorbereitet. Lebensmittel zur Verfügung gestellt haben der Lebensmittelgroßhändler Foppa aus Neumarkt, Biokistl Südtirol aus Lana (Obst und Gemüse), Kirnig aus Aldein (Edelpilze). Für Getränke gesorgt haben edelschwarz aus Lana (BioGin) und die Kellerei Bozen (Weine); Karl Telfser aus Lana hat Geschirr, Besteck, Tische, Tischdecken und weitere Ausstattung kostenlos bereitgestellt.

Die Gäste erwartete ein achtgängiges Menü: Rohnentatar im Schüttelbrotmantel und Krensauce, Salatwickel, Shitakepilze und Stachelbeeren, Brennnessel „Chawanmushi“, Meeresfrüchte mit Polenta, Chili Wantans gefüllt mit Gambero Rosso, Konfierte Kalbsbrust mit Kartoffel-Krenpüree, Milcheiscreme und Fichtensprossenhonig, Topfenknödel und Mandarine. Das Servicepersonal arbeitete genauso freiwillig wie die Köch*innen. Martina Schullian hat ihre Gärtnerei und die Arbeitskraft ihrer Mitarbeitenden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Mitglieder des Vereins housing first bozen EO, der das Nachtquartier dormizil 2 in der Vintler Straße 9 mit Unterstützung von 120 Freiwilligen führt und in Kürze das Gebäude von dormizil 1 in der Rittner Straße 25 in Bozen zu Kleinwohnungen für obdachlose Menschen umbaut, sind begeistert vom Ergebnis des Abends. Die Gäste des Abends haben die Speisen genossen und dabei auch den Ausführungen des ehemals obdachlosen Gastes des dormizil Max Zanellini gelauscht, der inzwischen Arbeit und eine kleine Wohnung gefunden hat.