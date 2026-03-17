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Die AirPods Max 2 behalten ihr markantes Aluminium-Design

Apple kündigt zweite Generation der Kopfhörer AirPods Max an

Dienstag, 17. März 2026 | 08:12 Uhr
Die AirPods Max 2 behalten ihr markantes Aluminium-Design
APA/APA/dpa/gms/Apple Inc./Apple Inc.
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Von: APA/dpa

Nach mehr als fünf Jahren aktualisiert Apple seine Kopfhörer AirPods Max mit besserer Geräuschunterdrückung und KI-Funktionen. Das markante Design mit den Aluminium-Klangschalen und einem mit Plastik verkleideten Metallbügel lässt Apple auch in der zweiten Generation der Kopfhörer unverändert.

Der Schlüssel für den erweiterten Funktionsumfang ist das Update auf einen H2-Chip, der bereits in den aktuellen Modellen der AirPods-Ohrhörer steckt. Dadurch unterstützen die AirPods Max 2 unter anderem Live-Übersetzungen und adaptives Audio, das die Pegel der Geräuschunterdrückung und des Transparenz-Modus automatisch an das Umfeld anpasst.

KI erkennt, wenn man mit Person in der Nähe redet

Die aktive Geräuschunterdrückung ist Apple zufolge bis zu 1,5 Mal effektiver als bei den Ende 2020 herausgebrachten ersten Over-Ear-Kopfhörern des iPhone-Konzerns. Eine weitere KI-Funktion ist die Konversationserkennung, die die Lautstärke der Wiedergabe senkt und Hintergrundgeräusche reduziert, wenn man mit einer Person in der Nähe spricht. Mit dem H2-Chip schließen die großen Apple-Kopfhörer letztlich zum Funktionsumfang der AirPods Pro auf.

Besseren Sound als beim ursprünglichen Modell verspricht Apple mit einem neuen Verstärker-Modul mit mehr Klangdynamik. Auch 3D-Audio soll besser klingen durch die präzisere Platzierung einzelner Instrumente. Mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel unterstützen die AirPods Max 2 auch verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz.

Die zweite AirPods-Max-Generation kann vom 25. März an zum Preis von 579 Euro vorbestellt werden. Die Farb-Versionen sind das dunkle “Mitternacht”, das helle “Polarstern” sowie Orange, Violett und Blau.

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