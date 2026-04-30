Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Apple mit über 29 Milliarden US-Dollar Quartalsgewinn
iPhone-Umsatz stieg um fast 22 Prozent

Apple mit über 29 Milliarden US-Dollar Quartalsgewinn

Donnerstag, 30. April 2026 | 23:18 Uhr
iPhone-Umsatz stieg um fast 22 Prozent
APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Apple-Chef Tim Cook kann den iPhone-Konzern auf der Zielgeraden seiner Amtszeit weiter als Geldmaschine präsentieren. Im vergangenen Quartal stieg der Gewinn im Jahresvergleich um gut 19 Prozent auf 29,58 Milliarden US-Dollar (25,2 Mrd. Euro). Cook, der den Chefposten am 1. September an den bisherigen Hardware-Manager John Ternus übergibt, verwies auf eine “außergewöhnliche” Nachfrage bei der aktuellen iPhone-Modellreihe.

Der iPhone-Umsatz stieg um fast 22 Prozent auf knapp 57 Milliarden Dollar. Apple verfehlte damit allerdings die noch höheren Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 57,2 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Mit dem Konzernumsatz übertraf Apple jedoch die Markterwartungen mit einem Plus von 17 Prozent auf 111,2 Milliarden Dollar. Ein großer Treiber war der Erlöszuwachs um 16 Prozent auf knapp 31 Milliarden Dollar im Dienstleistungsgeschäft, etwa mit Abos für Musik, Streaming-Video und Speicherplatz.

Dividendenanhebung und Aktienrückkauf

Apple kündigte eine Anhebung der Dividende um vier Prozent auf 0,27 Dollar je Aktie sowie einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von 100 Milliarden Dollar an. Die Aktie des Unternehmens gab im nachbörslichen Handel an der Wall Street dennoch etwa ein Prozent nach.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brenner-Blockade am 30. Mai: LH Kompatscher legt Protest in Österreich ein
Kommentare
87
Brenner-Blockade am 30. Mai: LH Kompatscher legt Protest in Österreich ein
Auf Fahrrad von Lkw erfasst: A. K. [46] stirbt bei Unfall in Bozen
Kommentare
37
Auf Fahrrad von Lkw erfasst: A. K. [46] stirbt bei Unfall in Bozen
Brennersperre am 30. Mai: Transporteure warnen vor wirtschaftlichem Totalschaden
Kommentare
36
Brennersperre am 30. Mai: Transporteure warnen vor wirtschaftlichem Totalschaden
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Kommentare
35
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Debatte um Sicherheit flammt nach tödlichem Unfall wieder auf
Kommentare
35
Debatte um Sicherheit flammt nach tödlichem Unfall wieder auf
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 