Daten des ASTAT zur Erwerbstätigkeit im vierten Quartal 2025

Arbeitslosenquote liegt in Südtirol bei nur 1,5 Prozent

Donnerstag, 12. März 2026 | 13:37 Uhr
Beschäftigung steigt, Arbeitslosigkeit noch stärker
APA/APA/dpa/Carsten Rehder
Von: mk

Bozen – Der Arbeitsmarkt zeigt sich in Südtirol stabil: Wie das Landesstatistikinstitut ASTAT berichtet, liegt die Erwerbstätigenquote im vierten Quartal 2025 bei 74,3 Prozent, die Arbeitslosenquote beträgt hingegen nur 1,5 Prozent.

Hier geht es zum PDF!

Die Erwerbstätigenquote (15-64 Jahre) liegt im Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 bei 74,3 Prozent und damit zwei Prozentpunkte über dem Wert des gleichen Vorjahresquartals.

Die jährliche Erwerbstätigenquote betrug 73,9 Prozent, 2024 waren es nur 72,3 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Arbeitslosenquote betrug 1,8 Prozent.

