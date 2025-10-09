Ariadne startet dritten EX-IN-Lehrgang für Genesungsbegleiter

Von: luk

Bozen – Der Verband Ariadne bietet im Frühjahr 2026 zum dritten Mal den EX-IN-Lehrgang für Genesungsbegleiter und Genesungsbegleiterinnen in Südtirol an. Das europaweit etablierte Ausbildungsprogramm richtet sich an Menschen mit eigener psychischer Krisenerfahrung, die ihr Wissen weitergeben und andere Betroffene auf ihrem Weg zur Genesung unterstützen möchten.

Ziel des Lehrgangs ist es, aus persönlicher Erfahrung Fachkompetenz zu entwickeln. „EX-IN bringt eine besondere Qualität in die Begleitung: Genesungsbegleiter*innen wissen, wie sich Krisen anfühlen – und genau darin liegt ihre Stärke“, erklärt Kursleiterin Renate Ausserbrunner. Sie betont, dass diese Menschen oft als Brückenbauer zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten wirken und Mut machen können.

Der Lehrgang umfasst zwölf Module zu je zweieinhalb Tagen und dauert rund ein Jahr. Neben Wissen über psychische Gesundheit stehen Reflexion, Austausch und erfahrungsbasiertes Lernen im Mittelpunkt.

Interessierte können sich im Oktober 2025 bei mehreren Infoveranstaltungen in Bozen, Brixen und Meran über Inhalte und Ablauf informieren. Dabei geben Trainerinnen und Genesungsbegleiterinnen Einblicke in ihre Arbeit, auch Arbeitgeber berichten über Praxiserfahrungen.

Die Teilnahme an den Infoveranstaltungen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@ariadne.bz.it oder via Whatsapp unter 327 7606906 möglich.