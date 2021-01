Astrid Mair ist die neue Direktorin

Klobenstein – Astrid Mair heißt die neue Direktorin an der Spitze der wichtigen Sparkasse-Filiale in Klobenstein auf dem Ritten.

Die erfahrene Sparkasse-Mitarbeiterin, die bisher als Geschäftskundenbetreuerin in Bozen tätig war, freut sich auf die neue Herausforderung: „Gemeinsam mit meinem engagierten und erfahrenen, dreiköpfigen Team werde ich unsere Kunden bestmöglich betreuen. Die nachhaltige Kundenbeziehung steht dabei im Mittelpunkt“, betont Mair. Die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen, ein offener und ehrlicher Umgang, liegen ihr besonders am Herzen. Mair folgt auf Tobias Greiner, der nun eine neue Aufgabe in der Bank übernommen hat.

„Die Sparkasse erneuert sich, indem sie wichtige Führungsrollen einsatzfreudigen und fähigen Kolleginnen anvertraut“, erklärt der Verantwortliche der Direktion Commercial Banking, Moritz Moroder, und wünscht Mair viel Erfolg.

Den Wünschen schließen sich auch der Verantwortliche der Abteilung Retail, Joachim Mair, und die Bezirksleiterin Marion Prast an: „Wir wünschen Astrid Mair viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Aufgabe. Der Sparkasse-Standort in dieser wirtschaftlich aufstrebenden und nicht nur touristisch wichtigen Gemeinde wird mit dieser qualifizierten Besetzung weiter gestärkt.“