Auf der Suche nach dem Traumjob

Bozen – Das Job Speed Dating der Freien Universität Bozen feierte sein zehnjähriges Jubiläum – und übertraf dabei alle Erwartungen. Die vom Praktika- und Jobservice der Freien Universität Bozen in Zusammenarbeit mit den Studierendenvereinigungen sh.asus und MUA organisierte Veranstaltung bot 150 Bewerber:innen die Möglichkeit, in mehr als 660 Speed-Interviews mit 52 ausgewählten Unternehmen in Kontakt zu treten.

Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich das Job-Speed-Dating als Top-Event für all jene etabliert, die auf der Suche nach einem Praktikum, einem ersten Arbeitsplatz oder neuen beruflichen Herausforderungen in Südtirol sind. Dank des bewährten Formats konnten sich die Kandidat:innen den Unternehmen in jeweils achtminütigen Gesprächen vorstellen – eine ideale Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und bei gegenseitigem Interesse Folgegespräche zu vereinbaren.

Das Job Speed Dating 2025 überzeugte mit beeindruckenden Zahlen: In knapp zweieinhalb Stunden fanden 660 Speed Dates statt. 80 Unternehmen beteiligten sich an der Initiative und veröffentlichten über 235 Job- und Praktikumsangebote auf dem Veranstaltungsportal. Die Bewerberinnen und Bewerber konnten bis zu acht Angebote der 52 eingeladenen Unternehmen auswählen. Neben Studierenden und Absolventen der unibz nahmen auch 20 Kandidaten aus italienischen und internationalen Universitäten – darunter Trient, Verona, Ferrara, Bologna, Umeå und Innsbruck – teil und unterstrichen damit die Attraktivität des Formats über die unibz hinaus.

„Das Job Speed Dating ist eine hervorragende Möglichkeit, um junge Talente auf direkte und dynamische Weise mit lokalen Unternehmen in Kontakt zu bringen“, erklärte Iris Tappeiner, Leiterin des Praktika- und Jobservice der Freien Universität Bozen. „Diese Initiative stärkt die Verbindung zwischen der akademischen Welt und dem lokalen Arbeitsmarkt, fördert den Austausch von Kompetenzen und die berufliche Entwicklung der Teilnehmenden und trägt dazu bei, junge Talente in Südtirol zu halten oder anzuziehen – ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Region“, so Tappeiner.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums wartete auf die Teilnehmenden eine besondere Überraschung: Zahlreiche Unternehmen stellten exklusive Geschenke wie Notizbücher, Kappen, Sweatshirts, Schirme, Trinkflaschen und kulinarische Spezialitäten zur Verfügung. Einige Glückliche konnten sich sogar über Preise wie Trolleys, technische Rucksäcke und Bluetooth-Lautsprecher freuen.

Der Erfolg des Job Speed Datings 2025 zeigt deutlich, wie wichtig diese Veranstaltung für das Recruiting in Südtirol ist. Sie trägt nicht nur dazu bei, talentierte Fachkräfte zu gewinnen, sondern stärkt gleichzeitig auch die Verbindung zwischen der akademischen Welt und den Bedürfnissen der lokalen Unternehmen.