Auf Südtirols Straßen braucht es heute Geduld

Bozen – Wer heute auf den Straßen in Südtirol unterwegs ist, braucht auch eine Portion Geduld. Denn starker Oster-Reiseverkehr führt streckenweise zu Überlastungen.

So gab es auf der Brennerautobahn A22 in beide Fahrtrichtungen Kolonnenverkehr. In Richtung Norden wurde Rückreiseverkehr verzeichnet. Zwischen Trient und Sterzing kam es immer wieder zu Kolonnenverkehr. In Richtung Süden staute es hingegen zwischen dem Brenner und der Mautstelle Sterzing. Während die einen also wieder nach Hause fahren, geht für andere der Urlaub erst los.

Auch im Vinschgau sowie im Pustertal war das Verkehrsaufkommen am Ostermontag hoch. Hier kam es gebietsweise zu zähflüssigem Verkehr.

Besonders in klassischen Tourismusgebieten ist in Südtirol heute mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

In Bozen ist hingegen wegen des Fußballspiels des FC-Südtirols die Verkehrslage eingeschränkt. Die Triester Straße und die Trienter Straße wurden von 13.00 Uhr bis Spielende gesperrt.