Aufruf zur Teilnahme am Covid-Massentest

Bozen – Mehrere Verbände und Organisationen rufen die Bevölkerung zur Teilnahme am bevorstehenden Corona-Massentest auf.

Dachverband für Soziales und Gesundheit befürwortet Covid-19 Massentest

Der Dachverband für Soziales und Gesundheit ruft die Südtiroler Bevölkerung dazu auf, sich am Wochenende auf Covid-19 testen zu lassen. Zugleich dürfen anschließend die betroffenen Infizierten nicht alleine gelassen werden. Gegenseitige Hilfe durch Verwandte, Freunde, Nachbarn und Freiwilligenorganisationen muss in dieser Phase besonders aktiv werden.

Der anstehende Massentest für einen großen Teil der Südtiroler Bevölkerung findet die Zustimmung des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit. Es ist im Interesse vor allem auch der Menschen, die als Risikogruppen gelten, dass möglich schnell und umfassend erkannt wird, wo Personen mit dem Coronavirus infiziert sind. Dadurch, dass die Infizierten zuhause bleiben, kann eine weitere Ausbreitung der Pandemie verhindert oder verringert werden und das Risiko an schweren oder tödlichen Verläufen minimiert werden. Auch soll dadurch gewährleistet werden, dass alle übrigen Gesundheits- und Sozialdienste wieder regulär aufgenommen oder fortgesetzt werden können. Auch die Arbeitswelt, das Bildungswesen und das Gemeinwesen im allgemeinen brauchen dringend Entlastung.

Aus diesem Grund schließt sich der Dachverband dem Aufruf an, sich – bei Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen – an den Tests zu beteiligen und – im Fall eines positiven Testergebnisses die Vorgaben zur Quarantäne strikt einzuhalten, damit nicht auch andere gefährdet werden.

Zugleich aber und in Anbetracht der hohen Anzahl von Personen, die vermutlich umgehend diese Quarantäne antreten müssen, ruft der Ausschuss des Dachverbandes dazu auf, dass die gegenseitige Hilfe durch Verwandte, durch Nachbarn und durch Freiwilligenorganisationen in dieser Phase besonders aktiv ist. „Wenn tausende Menschen zuhause isoliert sind, ist das für sie eine psychische und auch eine organisatorische Belastung in außerordentlicher Größenordnung“, sagt Dachverband-Präsident Wolfgang Obwexer: „Das Funktionieren der sozialen Netze ist unverzichtbar, damit durch Telefonate und Videokonferenzen persönliche Kontakte gepflegt und einfache Hilfestellungen, wie zum Beispiel Einkäufe und andere Erledigungen erbracht werden können. In besonderer Weise trifft dies auf alleinstehende Menschen zu oder auch dann, wenn etwa Hauspflegekräfte ausfallen oder pflegende Angehörige, und damit die regelmäßige Betreuung unterbrochen wird.“ Der Dachverband weist auch darauf hin, dass in diesem Umfeld bei Bekanntwerden einer Infektion für häusliche Pflegeleistungen und Hilfsdienste bei Infektionen die nötigen Schutzausrüstungen in ausreichende Menge verfügbar sein müssen. Die ganze Aktion kann nur gelingen, wenn jeder sich auf eine mögliche Quarantäne gut vorbereitet und wenn auch alle Folgemaßnahmen gut geplant und zusammen mit den betreffenden Organisationen vor Ort abgestimmt sind. Nur so lässt sich vermeiden, dass der Schutz vor einer Gefahr, zu anderen, möglicherweise noch gravierenderen Problemen führt.

KVW: “Chance zur Eindämmung nutzen”

Vom Freitag, den 20. November bis Sonntag, 22. November finden in ganz Südtirol freiwillige Corona-Schnelltests statt. Sie dienen dazu, vorhandene Infektionen festzustellen, um dadurch ein weitere Ansteckung zu verhindern. Dadurch können Schwache und Kranke geschützt, die Verbreitung des Coronavirus kann eingedämmt und die Situation in den Krankenhäusern entschärft werden. Der KVW unterstützt das Vorgehen der Südtiroler Landesregierung, die sich dadurch ein Bild von der aktuellen Infektionslage machen kann und infizierte Personen unter Quarantäne stellen kann. Die landesweiten Tests können dazu beitragen, Infektionsherde ausfindig zu machen und dadurch ein weiteres Ansteigen der Infektionen zu stoppen. “Nur wer von sich selbst weiß, ob er positiv oder negativ ist, kann Familienangehörige und Arbeitskollegen schützen. Unser aller Ziel ist es, möglichst bald wieder zur Normalität zurückzukehren.”

ASGB: “Sei dabei!”

“Wir erleben gegenwärtig düstere Zeiten. Bislang gesunden Unternehmen droht die Luft auszugehen und Arbeitsplätze sind massiv gefährdet. Das Gesundheitssystem droht zusammenzubrechen und die meisten unserer Kinder dürfen die Kita, den Kindergarten oder die Schule nicht besuchen. Ein Mittel, kurz vor dem wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Kollaps die Reißleine zu ziehen, ist unter anderem die flächendeckende Testung der Bevölkerung. Warum kann der Covid-19-Massentest der rettende Anker sein”, fragt der ASGB.

“Ziel dieser Maßnahme ist es, asymptomatisch positive Träger von Covid-19 zu identifizieren und anschließend zu isolieren. Dadurch kann die Ausbreitung von Covid-19 massiv eingedämmt werden. Die Slowakei, Vorreiterin in Bezug auf flächendeckende Tests, beweist den Nutzen der Covid-19-Massentests, in deren Folge der Prozentsatz der Neuansteckungen um mehr als die Hälfte zurückgegangen ist. Bei einer regen Teilnahme der Bevölkerung am lokalen Massentest sind ähnliche Zahlen auch für Südtirol zu erwarten. Die Folge dürfte eine Lockerung des Lockdowns, die Öffnung der Kitas, Kindergärten und Schulen, sowie eine spürbare Entlastung des Gesundheitssystems, wie in der Slowakei beobachtet, sein. Wir wissen, die Bevölkerung hat viele Fragen in Bezug auf den Covid-19-Massentest.” Der ASGB ruft zu einer zahlreichen Teilnahme am flächendeckenden Test zur Eindämmung von Covid-19 auf.