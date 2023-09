Auftritt für den Wirtschaftsstandort Südtirol

Bozen – Südtirol ist Standort innovativer Industrie- und Handwerksbetriebe und Herkunftsland qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen: Das ist die Botschaft der Kampagne, die IDM Südtirol ab 4. September bis Mitte Oktober in Italien und Deutschland fährt. Es ist die vierte Auflage der sogenannten „Brandkampagne“, mit der Südtirol auf den Märkten als „Brand“ (Marke) positioniert wird – also als holistische Regionenmarke, die alle wichtigen Sektoren im Land mitnimmt.

„Wir haben die Südtirol Marke in den letzten Jahren von einer reinen Destinationsmarke ausgeweitet auf alle unsere Vorzeigesektoren“, sagt IDM-CEO Erwin Hinteregger. „Egal ob Handwerk, Industrie, Agrar oder Tourismus – wir müssen unserem Zielpublikum alle unsere Exzellenzen präsentieren, damit wir die gesamte Kraft und Einzigartigkeit Südtirols und seiner Produkte auf den Märkten ausspielen können.“ Umgekehrt habe die Marke eine so starke Strahlkraft, dass alle Sektoren davon profitieren würden. IDM habe hier eine Plattform geschaffen, die das Land Südtirol in seiner Gesamtheit mit Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation positioniere und somit auch den Export, die Internationalisierung und die Zukunftsfähigkeit garantiere.

Die aktuelle Kampagne legt einen Schwerpunkt auf Innovation und zeigt Motive, welche die starke Innovationskraft des Südtiroler Handwerks und der lokalen Industrie, also das „Made in“, widerspiegeln und Südtirol international als Wirtschaftsstandort für Know-how und Qualität zeigen sollen. „Wir haben durch Studien in Deutschland und Italien ermittelt, dass die Bekanntheits- und Beliebtheitswerte für die wichtigen Südtiroler Wirtschaftssektoren durch die vorangegangenen Auflagen der Brandkampagne zugelegt haben. Es zeigte sich, dass dank der Kampagne die Bekanntheit und Begehrlichkeit Südtirols als Erzeugerland von einzigartigen Agrarprodukten und Nahrungsmitteln in beiden Ländern gesteigert werden konnte. Auch Handwerk und Industrie konnten in dieser Hinsicht profitieren“, so Hinteregger.

„Die Brandkampagne spricht Menschen aus der Südtiroler Wertegemeinschaft an, also Menschen, denen ein Qualitätsversprechen im Sinne der Nachhaltigkeit wichtig ist und die über einen höheren Bildungsstand und über ein gehobenes Einkommen verfügen“, sagt IDM-Marketingdirektor Wolfgang Töchterle. „Zeitgleich sprechen wir Unternehmer/-innen und Entscheider/-innen aus der Wirtschaft an. Auch deshalb setzen wir bei der Auswahl der Kanäle auf ein hochwertiges Umfeld und auf einen passenden Mix aus reichweitenstarken Medien und Wirtschaftsmedien, immer mit dem Ziel, Südtirol in den Köpfen dieser Zielgruppen als Premium-Marke zu positionieren.“

In Deutschland ist die Kampagne als reichweitenstarke Printkampagne in hochwertigen Wochenleitmedien und Zeitungen wie „Spiegel“, „Focus“, „WirtschaftsWoche“, „DIE ZEIT“, „Süddeutsche Zeitung“, „Welt am Sonntag“ und „Brandeins“ gestartet. Mit über 43 Millionen Bruttokontakten wird dabei eine Reichweite von 55 Prozent in der relevanten Zielgruppe erreicht. In Italien wurde ein enorm reichweitenstarkes Printpaket mit Wirtschaftsschwerpunkt, aber auch mit Fokus auf Einkaufsverantwortliche eingekauft. Unter den bespielten Medien finden sich deshalb unter anderem “IlSole24ore”, “Il Messaggero”, “Il Venerdì”, “Italia Oggi”, “L`espresso”, „Panorama“ und „Wired“.

Zu den Printtiteln kommt noch der bewährte und leicht überarbeitete TV-Spot der Brandkampagne, der im Connected TV (CTV) ausgestrahlt wird, also bei Streaming-Angeboten über internetfähige Fernseher; dabei erreicht man über zehn Millionen Views in RAIPlay, Sky Go, Joyn, RTL+, usw. in der relevanten Zielgruppe. Zur Kampagnenplanung gehören außerdem programmatische, also automatisierte und plattformbasierte Video-Ausspielungen in digitalen affinen Webkanälen.