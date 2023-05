Auftritt für Südtiroler Qualitätsprodukte in München

München – Sie ist wieder da: Nach ihrer gelungenen Premiere letztes Jahr kehrt die Genießeroase von IDM Südtirol mit vielen Südtiroler Qualitätsprodukten zum Lebensmittelhändler EDEKA Stadler&Honner in München zurück. Durch die ansprechende und auffällige Präsentation im Südtirol-Design und die gezielte Beratung durch Südtiroler Genussbotschafter/-innen sollen Kundinnen und Kunden zum Kauf der Produkte animiert werden. 2022 hat dieses Konzept sehr gut funktioniert: Der Umsatz der ausgestellten Ware stieg während und nach der Aktion signifikant an. 2023 startet die Initiative von IDM mit Ende Mai und läuft bis Mitte August.

Wer bislang in deutschen Lebensmittelgeschäften nach Südtiroler Qualitätsprodukten suchte, musste von Regal zu Regal laufen. Die Produkte waren somit auch für Kenner schwer zu finden; und noch schwieriger war es natürlich, potenzielle Kundinnen und Kunden auf die qualitätsvollen Leckereien aus Südtirol aufmerksam zu machen. IDM lancierte deshalb vergangenes Jahr die Idee eines „Shop-in-Shop“, also einer eigenen Südtiroler Genießeroase innerhalb eines renommierten Supermarkts. Die Wahl fiel 2022 auf die Flagshipstores des Lebensmittelhändlers EDEKA Stadler&Honner in Unterföhring bei München und in Freising – einer Region mit hoher Affinität zu Südtirol. In den beiden Verkaufspunkten waren unter dem Motto „Südtiroler Genusszeit“ ein halbes Jahr lang 62 Produkte aus Südtirol aus elf verschiedenen Sektoren wie Wein, Speck, Äpfel und Obstprodukte, Milch und Milchprodukte, Bier, Schüttelbrot, Cider, Kräuter oder Fruchtaufstriche erhältlich. Die Produkte konnten nicht nur gekauft, sondern dank 20 besonderen Verkaufsaktivitäten am Südtirol-Stand wie Gewinnspielen, Verkostungen mit Genussbotschafter/-innen und vielem mehr regelrecht erlebt werden – mit dem gewünschten Erfolg.

„Es ist uns gelungen, den Verkauf der präsentierten Produkte in der Testphase zu vollen Regalpreisen im dreistelligen Prozentbereich zu steigern, nach Ende der Aktion blieb das Umsatzniveau deutlich über jenem vor der Aktion“, freut sich Stephan Wenger, Direktor Agrar von IDM. Besonders bei Wein und Spirituosen sowie bei typischen Südtiroler Lebensmitteln wie Schüttelbrot, Kraut oder Fruchtaufstrich sei es möglich gewesen, den Verkauf beträchtlich zu erhöhen. „Aber was für unsere Produzent/-innen noch wichtiger ist: 42 der Artikel aus unserem Shop-in-Shop blieben aufgrund der großen Nachfrage auch weiterhin im Sortiment des Supermarkts erhalten, darunter auch 20 neue Artikel, die EDEKA zuvor gar nicht führte. Das zeigt, dass unser Ansatz funktioniert hat, diesen Stand als Türöffner für unsere Produzenten zu etablieren. So konnten auch kleinere Produzenten oder solche, die noch keinen Zugang zu diesem Handelspartner hatten, profitieren. Und größere Produzenten, die ohnehin bereits in Kontakt mit dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel sind, hatten durch die zusätzliche Aktivität am Markt einen Wettbewerbsvorteil.“

12.000 Kund/-innen pro Woche erlebten den Shop letztes Jahr in Freising, 16.000 Kunden und Kundinnen pro Woche waren es in Unterföhring. Deshalb hat man bei IDM beschlossen, dieses Jahr den Fokus ganz auf den attraktiveren und größeren Markt in Unterföhring zu legen. Das Prinzip der Genießeroase ist gleichgeblieben, von Ende Mai bis Mitte August werden auch heuer wieder leckere Spezialitäten aus Südtirol quer durch alle Produktgruppen feilgeboten. Unterstützung gibt es 2023 verstärkt durch die von IDM ausgebildeten Genussbotschafter/-innen, deren fachkundige Beratung und Präsentation vor Ort von den Besucher/-innen des Marktes sehr geschätzt wurden. „Die Genussbotschafter/-innen sind mit den Produkten bestens vertraut und schaffen es zudem, deren Herkunft gut zu vermitteln, indem sie erzählen, wer die Menschen sind, die hinter den Qualitätsprodukten stecken und wieviel Wissen, Leidenschaft und Einsatz hinter der Herstellung dieser typischen Südtiroler Produkte stehen. Sie stellen so die Verbindung zu Südtirol als Herkunftsland her, die wir ja auch durch das Südtirol-Design unseres Standes plakativ zeigen“, sagt Wenger.

Die Wahl auf EDEKA Stadler&Honner als Partner war nach sorgfältiger Recherche und aufgrund einer Reihe von Kriterien gefallen, wie ein hoher Qualitätsanspruch oder ein starkes Interesse an einer nachhaltigen Partnerschaft mit Südtirol und seinen Produzentinnen und Produzenten. Nun will man die Aktion auf weitere Partner ausweiten, für die der strenge Maßstab und die hohen Ansprüche ebenso gelten werden. Entsprechende Gespräche werden bereits geführt. „Wir sind davon überzeugt, dass wir durch dieses innovative und umfangreiche Shop-in-Shop-Konzept die Sichtbarkeit der Marke Südtirol und der Südtiroler Qualitätsprodukte insgesamt erhöhen und unsere Kernbotschaften zu Herkunft, Qualität, Authentizität und Genuss direkt und authentisch an den Mann und an die Frau bringen können“, so Stephan Wenger. Dieses Konzept sei Teil der langfristigen Strategie, Südtirol als Herkunftsland von hochwertigen Agrarprodukten und Lebensmitteln zu positionieren.