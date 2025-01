Ausbildung zur Verwaltungsfachkraft im SÃ¼dtiroler SanitÃ¤tsbetrieb

Von: Ivd

Bozen – Die Unterstützung der Verwaltungstätigkeit der klinischen Abteilungen und Dienste sowie Ärzte für Allgemeinmedizin wird verstärkt. Am vergangenen Freitag wurde den Teilnehmern des Kurses für Organisations- und Dokumentationsassistenten feierlich die Diplome überreicht.

Insgesamt haben in den vergangenen zwei Jahren (Mai 2023 bis Mai 2024) 163 Personen am Ausbildungslehrgang für Organisations- und Dokumentationsassistenten. Dabei wurden 50 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes, 49 Mitarbeiter von Ärzten für Allgemeinmedizin sowie 64 Privatpersonen geschult.

Bei den letzten beiden Ausgaben des Kurses wurden 21 Personen ausgebildet. Diese erhielten am Freitag ihre Diplome aus den Händen von Gesundheitslandesrat Hubert Messner: „Die Ausbildung von qualifizierten Verwaltungsfachkräften ist ein entscheidender Schritt, um die Effizienz und Qualität unseres Gesundheitssystems weiter zu verbessern. Mit ihrem Engagement werden die Absolventen einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der medizinischen Versorgung in Südtirol leisten. Eine ihrer zentralsten Aufgaben wird es sein, den Gesundheitsberufen die notwendige organisatorische Hilfestellung, besonders in den Fachabteilungen und Arztpraxen, zu geben, damit diese von verwaltungstechnischen Aufgaben entlastet werden und sich ganz der medizinischen Versorgung der widmen können.“

Ziel des Ausbildungslehrgangs war es, Verwaltungshilfskräfte aus- und weiterzubilden, die bereits im Gesundheitsbereich tätig sind oder zukünftig dort tätig sein möchten. Mögliche Arbeitsorte für Organisations- und Dokumentationsassistenten sind stationäre Einrichtungen, territoriale Dienste sowie Praxen der Ärzte für Allgemeinmedizin und der Kinderärzte freier Wahl sowie freiberuflich geführte Facharztpraxen.

Die Ausbildung bestand aus insgesamt 180 Unterrichtseinheiten, davon waren 66 dem theoretischen Unterricht gewidmet und 114 waren Praktikumseinheiten. Die Inhalte des Lehrgangs waren mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 290 vom 3. Mai 2022 festgelegt worden und umfassten sowohl Verwaltungs- als auch Gesundheitsthemen. Die Finanzierung erfolgte ebenfalls durch das Land Südtirol. Organisiert und durchgeführt wurde die Weiterbildung vom Südtiroler Sanitätsbetrieb. Karl Lintner, Arzt für Allgemeinmedizin im Ruhestand, betreute den Kurs als wissenschaftlicher Leiter.