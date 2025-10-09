Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ausbildungs- und Berufsberatungsangebot im Überblick
Bestehende Angebot für Jugendliche

Ausbildungs- und Berufsberatungsangebot im Überblick

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 14:19 Uhr
Mehrere Broschüren des Landesamtes für Ausbildungs- und Berufsberatung stellen Informationen über das bestehende Angebot zu Schulen, Studium, Weiterbildung und Berufen in Südtirol. Neu dazu gekommen ist ein Heft in leichter Sprache, das sich an Jugendliche mit Verständigungsschwierigkeiten richtet.
LPA/Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung)»
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Wer Informationen und Orientierung zu Schulen, Studium und Weiterbildung sowie zu Berufen sucht, ist beim Landesamt für Ausbildungs- und Berufsberatung an der richtigen Adresse. Zusätzlich zu den bestehenden Broschüren wurden für den Herbst weitere Informationsmaterialien für Jugendliche und deren Eltern neu aufgelegt. Die Broschüre “Wegweiser” gibt eine Übersicht über das gesamte deutsche und ladinische Schulangebot mit Tipps für Eltern, “Scegli il tuo futuro” bietet eine Übersicht über das italienische Schulangebot, eine italienischsprachige Elternbroschüre gibt Tipps für die Unterstützung der Jugendlichen. Zudem gibt es einen Flyer für Jugendliche der Oberstufe in deutscher und italienischer Sprache mit wichtigen Kontaktinformationen.

Das Heft “Zukunft im Blick” ist nun zusätzlich auch in leichter Sprache erhältlich und wurde gemeinsam mit dem “Büro OKAY” der Lebenshilfe Südtirol erarbeitet. “Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Informationen zur Berufswahl in leichter Sprache und damit möglichst vielen Jugendlichen mit Verständnisschwierigkeiten und deren Eltern näher zu bringen. Denn die Entscheidung über den künftigen Beruf oder die Ausbildungswahl ist eine einschneidende Entscheidung im Leben junger Menschen”, betont Amtsdirektorin Alexa Seebacher. Sie weißt zudem darauf hin, dass im Landeswebportal zur Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung neue Videos abrufbar sind, in denen das Bildungssystem zusätzlich zu den Sprachen Deutsch, Italienisch, Ladinisch und Englisch nun auch in den Sprachen Arabisch, Albanisch und Urdu erklärt wird.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
59
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
55
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
51
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Zweifelhafter Beauty-Trend – VIDEO
Kommentare
25
Zweifelhafter Beauty-Trend – VIDEO
“Rosenkranz-Gebet engt Horizont ein”
Kommentare
25
“Rosenkranz-Gebet engt Horizont ein”
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 