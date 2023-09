Ausbildungs- und Berufswahl: Futurum bietet bis Samstag Orientierung

Von 28. bis 30. September bietet die Bildungsmesse Futurum Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen und Fortbildungsinteressierten Informationen und Beratung zu Ausbildungsentscheidungen. Heute wurde die Bildungsmesse im Landhaus 1 in Bozen vorgestellt. (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)

Bozen – Ab heute und bis zum 30. September bietet die Bildungsmesse Futurum Information und Beratung, um Berufs-, Aus- und Weiterbildungsentscheidungen bewusst treffen zu können.

Noch bis Samstag, 30. Oktober, haben jungen Menschen die Möglichkeit, auf dem Messegelände in Bozen bei der Bildungsmesse Futurum 2023 einen umfassenden Blick auf die Bildungs- und Arbeitswelt zu werfen. Die heute vom deutschen und ladinischenn Bildungslandesrat gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der drei Sprachgruppen eröffnete neunte Auflage der Bildungsmesse Futurum bietet Orientierung, Beratung und Information über die vielfältigen Bildungsangebote von der Oberstufe bis zu Universität und Hochschule – und zwar sprachgruppen- und schulstufenübergreifend. Zudem informiert die Bildungsmesse über die verschiedenen Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen und liefert Impulse zur persönlichen Weiterbildung oder für eine Neuorientierung.

Die Bildungsmesse, die 2007 aus der Taufe gehoben worden ist, zählt in diesem Jahr hundert Ausstellende und erwartet bis zu 20.000 Besuchende. Über 50 Schulen der deutschen, italienischen und ladinischen Bildungsdirektion, Gymnasien, Fachoberschulen, Fachlehranstalten und die Berufsbildung präsentieren in erster Linie den Jugendlichen der Mittelschulen und deren Eltern die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Bei der diesjährigen Messeorganisation wurde besonders darauf geachtet, dass die einzelnen Schulen eine gute Sichtbarkeit erhalten. Daher waren sie in der Gestaltung ihrer Ausstellung autonom. Eine große Präsenz zeigen Hochschulen und Universitäten: Rund 40 Universitäten und Fachhochschulen aus Südtirol, Tirol, dem Trentino und Norditalien sowie Universitäten der meistgewählten Studienorte Innsbruck, Wien, Salzburg, Graz und München informieren über das jeweilige Ausbildungsangebot.

Verschiedene Landesämter und öffentliche Dienste bieten zudem Information und Beratung zu Aus- und Weiterbildung und zu alternativen Ausbildungswegen, zu Studien- und Berufswahl, Schulfürsorge und Recht auf Hochschulbildung, die Anerkennung von Studien- und Berufstitel, Lehrlingswesen und Meisterausbildung.

Ein eigener Stand ist den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) vorbehalten. Mint-Projektpartner (Bildungsdirektionen, Freie Universität Bozen, Naturmuseum, Ufficio Politiche Giovanili) machen dort Jugendliche der Mittelschule und der Oberstufe – besonders auch Mädchen – auf technische und naturwissenschaftliche Ausbildungsangebote aufmerksam.

Im Rahmen der Bildungsmesse findet auch in diesem Jahr die “World Skills Italy 2023 – Landesmeisterschaft ‘Berufe im Wettbewerb'” statt. 140 Teilnehmende aus 25 Wettbewerbs- und sieben Schauberufen werden auf 12.000 Quadratmetern Fläche um Medaillen kämpfen.

Futurum ist seit heute morgen (28. September) bis 30. September um 17.00 Uhr in der Messe Bozen frei zugänglich.