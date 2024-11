Ausschreibung zur Förderung junger Künstler unter 40

Von: Ivd

Bozen – Die Stiftung Sparkasse Bozen unterstützt junge Künstler mit der fünften Ausschreibung zum Ankauf von Kunstwerken. Vorgesehen sind zwei Ausstellungen, darunter eine Dauerausstellung im Krankenhaus Bozen. Eine Auswahl an Werken wird von einer Jury, bestehend aus Vertretern der beteiligten Institutionen, ausgewählt und angekauft.

Die Stiftung Sparkasse Bozen hat die fünfte Ausgabe der Ausschreibung zur Förderung junger Künstler in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Künstlerbund und Cooperativa 19 gestartet. Es bleibt noch einige Tage Zeit, um sich anzumelden.

Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, zeitgenössische Kunst junger Künstler in die oft sterilen und anonymen Räume des Krankenhauses zu bringen, um ästhetische Vorteile für das Personal, die Patienten und Besucher zu schaffen. Gleichzeitig bieten die stark frequentierten Ausstellungsorte den Künstler eine große Sichtbarkeit. Die Auswahl dieser Ausgabe konzentriert sich ausschließlich auf das Medium Malerei, und das Thema bleibt wie in der vorherigen Ausgabe „CURA“.

„Kunst in Krankenhäusern“, so die Veranstalter, „spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Wohlbefinden und Heilung. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Kunstwerke in Krankenhäusern Stress reduzieren, die Stimmung verbessern und die Genesungszeiten verkürzen können. Zudem schaffen sie eine einladendere und inspirierende Umgebung sowohl für Patientinnen als auch für das Gesundheitspersonal, fördern Gemeinschaftssinn und Menschlichkeit.“

Die ausgewählten Werke werden in den Abteilungen des Krankenhauses ausgestellt und verwandeln die klinischen Räume in Orte der Inspiration und Hoffnung. Ziel ist es, eine Pflegekultur zu fördern, die über die medizinische Behandlung hinausgeht und auch das emotionale und psychologische Wohlbefinden der Patientinnen einbezieht.

Der Wettbewerb richtet sich an lokale Künstler im Bereich der bildenden Kunst. Teilnahmeberechtigt sind professionelle Künstler oder solche, die kurz davor sind, professionell zu werden, und nach dem 1. Januar 1984 geboren wurden. Voraussetzung für die Teilnahme ist, entweder in Südtirol geboren zu sein oder seit mindestens drei Jahren dort den Hauptwohnsitz zu haben. Das Budget für den Ankauf ist auf 2.000 Euro netto pro Werk festgelegt, und es wird nur ein Werk pro Künstler gekauft. Alle Interessierten, die die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, müssen ein Projekt des Kunstwerks bis spätestens Mitternacht am 23.11.2024 einreichen (unter Verwendung der auf der Website der Stiftung verfügbaren Formulare) an die E-Mail-Adresse wettbewerbe@stiftungsparkasse.it

Eine erste Jury wird die Bewerbungen bewerten und bis zu 30 Projekte auswählen. Nach Bekanntgabe des Auswahlverfahrens, das für den 16. Dezember 2024 vorgesehen ist, haben die ausgewählten Künstler Zeit bis zum 7. März 2025, das Werk zu erstellen und abzugeben. Alle eingereichten Werke werden 2025 in einer Ausstellung in den Räumen von SKB ARTES gezeigt. Eine zweite Jury wird anschließend zwischen zehn und 15 Werke auswählen, die angekauft und dauerhaft im Krankenhaus Bozen ausgestellt werden.

Weitere Informationen und Details finden Sie im Bereich „Ausschreibungen/Wettbewerbe“ auf der Website der Stiftung Sparkasse: www.stiftungsparkasse.it.