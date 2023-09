Autonomie: “Arbeit und Soziales sind entscheidend für mehr Gerechtigkeit”

SGB zum Tag der Autonomie am 5. September

Bozen – Für den SGBCISL hat das Autonomiestatut einen sehr hohen Stellenwert. “Es ist ein unverzichtbares Instrument zur Sicherung des Zusammenlebens sowie für den Wohlstand und die Entwicklung unseres Landes. Allerdings braucht die Autonomie eine ausgeprägtere soziale Dimension, wobei der Themenbereich Arbeit stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollte.”

“Die Autonomie muss zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zu einer breiten Teilhabe am Wohlstand beitragen. Dafür ist es notwendig, die Arbeit in den Vordergrund zu rücken und die sich hier bietenden Chancen und Potentiale der Autonomie zu nutzen; für eine bessere Umverteilung des Reichtums, für die Sicherung der Einkommen und der Beschäftigung, für die Qualität der Arbeit“, so SGBCISL-Generalsekretärin Donatella Califano.

“Dabei geht es zum Beispiel um bessere soziale Abfederungsmaßnahmen oder um den Ausbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik, mit dem Ziel, auf Weiterbildung zu setzen und die Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.” Besondere Aufmerksamkeit sei auch auf die Arbeitssicherheit und die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zu richten. “Das geeignete Mittel, um diese Ziele zu erreichen und Südtirol lebenswerter, gerechter und auch wettbewerbsfähiger zu machen, sind der soziale Dialog auf institutioneller Ebene und die Einbindung der Sozialpartner bei politischen Entscheidungen”, so der SGB.