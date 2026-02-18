Bachelor Day an der unibz

Von: Ivd

Bozen – Eine Gelegenheit, Studiengänge kennenzulernen, Fragen zu stellen und Campusluft zu schnuppern: Am Samstag, den 28. Februar, öffnet die Freie Universität Bozen von 9.00 bis 13.00 Uhr ihren Campus Bozen Zentrum für den Bachelor Day – den Tag der offenen Tür für Oberschüler sowie alle, die sich für ein Studium an der unibz interessieren.

Auf dem Programm stehen Präsentationen aller dreisprachigen Bachelorstudiengänge und des fünfjährigen Masterstudiengangs Bildungswissenschaften für den Primarbereich. Im persönlichen Austausch mit Lehrenden erfahren Studieninteressierte mehr über Inhalte, Schwerpunkte und Perspektiven der einzelnen Studienrichtungen. Auch Studierende selbst teilen ihre Erfahrungen und geben persönliche Einblicke in ihren Studienalltag.

Der Bachelor Day beginnt um 9.00 Uhr in der Aula Magna mit einer Begrüßung durch den Rektor der Freien Universität Bozen, Prof. Alex Weissensteiner. Anschließend gibt das Team der Studienberatung eine Einführung in das Studium an der unibz.

Ergänzend zu den Präsentationen gibt es einen „Stationen-Parcours“ in den Gängen und Räumlichkeiten des Campus. Informationsstände aller fünf Fakultäten – einschließlich jener der Standorte Brixen und Bruneck – bieten Einblicke in das Studienangebot. Darüber hinaus werden Beratungen zu Zulassungsvoraussetzungen, Sprachkenntnissen, Studienbeihilfen, Auslandsaufenthalten, Praktika und Nebenjobs angeboten. Auch zentrale Servicestellen wie Student Support, Career Service, Internationale Beziehungen und das Sprachenzentrum stellen ihre Angebote vor. Zudem präsentieren sich die Studierendenvertretungen sh.asus und MUA (Movimento Universitario Altoatesino).

Besonders gefragt ist bei Studierenden die praxisorientierte Ausrichtung der Studiengänge. Beim Bachelor Day können Besucher bei geführten Besichtigungen Labore, Werkstätten der Fakultät für Design und Künste und die Bibliothek der unibz kennenlernen. Die Anmeldung dafür ist direkt vor Ort möglich. Ergänzend stehen Besuche des unibz fablab BITZ und des Campus im NOI Techpark auf dem Programm, die Einblicke in innovative Projekte und moderne Lernumgebungen bieten.

Der Bachelor Day beschränkt sich nicht auf Bozen: Am Nachmittag steht um 15.00 Uhr die Besichtigung des Campus Brixen (Regensburger Allee 16) mit der Fakultät für Bildungswissenschaften auf dem Programm; um 16.00 Uhr folgt die Besichtigung des Campus Bruneck (Universitätsplatz 1) mit dem Bachelorstudiengang Tourismus-, Sport- und Eventmanagement. Die Anmeldung erfolgt am Stand der Studienberatung. Der Transfer wird nicht von der unibz organisiert; die Anreise erfolgt individuell, vorzugsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Auch das studentische Leben außerhalb der Hörsäle kommt nicht zu kurz. Im Rahmen des Bachelor Days öffnen auch die Studierendenwohnheime in Bozen ihre Türen und geben Einblick in Organisation und Serviceleistungen des Studierendenalltags. Insgesamt stehen mehr als 700 Wohnheimplätze in Bozen und Brixen zur Verfügung.

Für Interessierte an einem Masterstudium an der unibz werden zwischen 12. Februar und 23. April Online-Infosessions angeboten. Alle Informationen zum Bachelor Day und den Online-Infosessions für Master-Programme unter www.unibz.it.