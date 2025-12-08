Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bauern stürmen Flughafen Heraklion – Flugbetrieb gestoppt
Bauern stürmen Flughafen Heraklion – Flugbetrieb gestoppt

Montag, 08. Dezember 2025 | 16:41 Uhr
APA/APA/AFP/COSTAS METAXAKIS
Von: APA/dpa

Andauernde Bauernproteste auf Kreta haben am Montag zur vorübergehenden Schließung des Flughafens von Heraklion geführt. Hunderte Demonstrierende durchbrachen nach Angaben aus Polizeikreisen eine Absperrung und gelangten auf das Rollfeld des Flughafens “Nikos Kazantzakis”. Der Flugbetrieb wurde daraufhin vollständig eingestellt, wie der griechische Rundfunk berichtet. Touristen sind kaum von den Ereignissen betroffen, weil es um diese Jahreszeit wenige Charterflüge gibt.

Die Bauern protestieren seit Tagen landesweit gegen hohe Produktionskosten sowie ausbleibende Subventionen und fordern staatliche Unterstützung. Auch am Flughafen von Chania im Westen Kretas kam es zu Ausschreitungen. Demonstrierende blockierten Zufahrten und warfen Steine, während die Polizei Tränengas einsetzte. Ein Polizeifahrzeug wurde umgestürzt; mindestens ein Beamter wurde verletzt.

Proteste könnten sich weiter ausweiten

Nach Angaben der Organisatoren wollen die Bauern in Heraklion mindestens bis zum späten Nachmittag auf dem Gelände bleiben und dann über ihr weiteres Vorgehen beraten. In mehreren Regionen Griechenlands wurden zudem Straßen, Grenzübergänge und Behörden blockiert. Die Lage blieb vielerorts angespannt.

