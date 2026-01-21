Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bauindustrie: Variables Lohnelement auch für 2026 bestätigt
Zwischen 56 und 113 Euro brutto

Bauindustrie: Variables Lohnelement auch für 2026 bestätigt

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 16:25 Uhr
Foto_Variables-Lohnelement
Die Sozialpartner der Bauindustrie, die das Abkommen unterschrieben haben. - Baukollegium
Von: luk

Bozen – Das variable Lohnelement zwischen 56 und 113 Euro brutto, welches die rund 13.000 Mitarbeiter der Südtiroler Bauindustrie im Jahr 2025 dank des Landesergänzungsvertrag der Bauindustrie erhielten, wurde auch für das Jahr 2026 bestätigt.

Konkret sieht der derzeit gültige Landesergänzungsvertrag in der Bauindustrie, der vom Baukollegium und den Gewerkschaften FILCA-SGBCISL, FILLEA-AGB/CGIL, FENEAL-SGK/UIL und ASGB-Bau 2023 unterzeichnet wurde, u.a. die Auszahlung dieses variablen Lohnelements vor, sofern gewisse Parameter erfüllt werden.

Am heutigen Mittwoch, 21. Jänner 2026 haben sich das Baukollegium und die Gewerkschaften FILCA-SGBCISL, FILLEA-AGB/CGIL, FENEAL-SGK/UIL und ASGB-Bau getroffen, um zu überprüfen, ob die Parameter für das Jahr 2026 erfüllt werden. Dabei wurde festgestellt, dass sich sechs von sechs Parameter der Bauwirtschaft in den Dreijahreszeiträumen 2022, 2023, 2024 und 2023, 2024 und 2025 positiv entwickelt haben, weshalb das variable Lohnelement, das zwischen 56 und 113 Euro brutto monatlich – je nach Einstufung – liegt, auch 2026 in voller Höhe ausbezahlt wird.

„Wir sind zufrieden, dass die rund 13.000 Mitarbeiter unserer Branche weiterhin das variable Lohnelement erhalten. Diese Beträge unterliegen zudem grundsätzlich nur einer Ersatzbesteuerung von 1 Prozent, womit mehr Netto vom Brutto bleibt. Dies ist ein positives Signal für die Mitarbeiter in unserer Branche, das die Attraktivität unseres Sektors unterstreicht“, sind die Sozialpartner der Bauindustrie zufrieden.

Bezirk: Bozen

