Beginn der Freibadsaison: Park der Therme

Bozen – Erste Schritte der Wiedereröffnung der Therme Meran: Am 15. Mai öffnet der Thermenpark mit über 30.000 Quadratmeter und den zehn Pools. „Eine Auszeit vom Alltag in sicherem Ambiente“ ist das Motto der Verantwortlichen der Therme Meran für die schrittweise Öffnung und den Start in den Sommer.

„Wir wollen den Menschen wieder ein wenig Normalität, wärmende Sonne und Entspannung für Geist und Seele bieten – und dies in Sicherheit für alle Gäste und Mitarbeiter“, erklären Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter.

Der 15. Mai ist der Stichtag für den Beginn der Freibadsaison. Im mediterran gestalteten Park stehen den Besuchern zehn Outdoor-Pools und eine großzügige Liegewiese mit ruhigen Ecken zum Entspannen zur Verfügung. Attraktionen sind der Thermenparcours mit Quell- und Strömungsbecken, Warm-, Kaltwasser- und der Kneippparcours, das große Sportschwimmer- und das Nichtschwimmerbecken. Der Seerosenteich mit den Schildkröten ist besonders für kleine Gäste eine wichtige Attraktion geworden. Ein weiteres Highlight sind die acht Relax Lounges, die jeweils zwei oder mehreren Personen Platz bieten und für mehr Privatsphäre und ein besonderes Erlebnis sorgen – sie können einfach an der Kassa angemietet werden. Auch die Gastronomiebereiche im Park sind dann wieder geöffnet. Spezielle gastronomische Angebote für mehr Abstand bei noch mehr Genuss gibt es mit einer eigenen Picknick-Box, welche sich im Vorjahr bereits bewährt hat.

Neu: Massagen im Park

Neu ist das Angebot von entspannenden Massagen im Park: diese werden in der Relax Lounge neben dem Frischwasserbrunnen angeboten und können bequem über das Online-Buchungssystem der Therme Meran vorgemerkt und bezahlt werden. Über das Online-Ticketsystem der Therme Meran können auch die Eintrittskarten bequem von zuhause aus gebucht werden. Einfach und ohne Wartezeiten beim Zutritt. Zudem gibt es spezielle Genießer-Angebote wie das Aperitivo- oder Breakfast-Ticket. Alle Strukturen der Therme Meran sind CoronaPass-Areas und somit nur mit dem CoronaPass Südtirol, mit einer Bestätigung der erfolgten Impfung oder anderer Nachweise zugänglich, um einen sicheren Aufenthalt gewährleisten zu können.

Gesamtangebot für Gesundheit und Wohlbefinden

Wohltuende Massagen, Pflege für Körper und Geist sowie viel Entspannung verspricht das Angebot in der MySpa der Therme Meran, die bereits geöffnet ist – ebenso wie das Bistro und das Outdoor-Training des Fitness Center.

Die neue Medical Area der Therme Meran öffnet am 10. Mai zum ersten Mal ihre Tore. Zugleich mit dem Park öffnen am 15. Mai der Bereich Inhalationen und der Shop. Die Badehalle wird am 1. Juni öffnen, so wie es das Dekret der Landesregierung vorsieht. Die Wiedereröffnung der Sauna erfolgt am 1. Juli.