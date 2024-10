Beliebteste Sportvereine Südtirols

Von: Ivd

Brixen – Am Donnerstagabend war es endlich so weit: Das Wohn-Zentrum Jungmann in Brixen schuf den Rahmen für das große Finale der Publikumswahl „First20 – Südtirols beliebteste Sportvereine“. Drei spannende Wochen lang hatten Sportfans auf suedtirol.live die Gelegenheit, ihren Lieblingsverein aus rund 300 Kandidaten aus ganz Südtirol zu wählen.

Die von First Avenue ins Leben gerufene Initiative, unterstützt vom Wohnzentrum Jungmann, würdigte sowohl das Engagement als auch die Vielfalt der Südtiroler Sportvereine. Über 11.500 abgegebene Stimmen während des Abstimmungszeitraums zeigten, wie wichtig den Menschen hier der lokale Sport ist und wie sehr sie die Arbeit der Vereine schätzen.

Der ASV Mals Badminton ging als klarer Sieger hervor und sicherte sich den ersten Platz. Die Soltnflitzer aus Jenesien landeten auf dem zweiten Rang, gefolgt vom SSV Brixen auf Platz drei. Claudia Nista vom ASV Mals Badminton war gleichzeitig überrascht, aber überglücklich: „Wir hätten niemals damit gerechnet, ganz oben zu stehen. Besonders freut es uns, dass mit Badminton eine in Südtirol nicht ganz so bekannte Sportart den ersten Platz belegt hat!“

Auch Jürgen Wieser von den Soltnflitzern hob bei seiner Rede für Platz zwei die Bedeutung der Aktion hervor: „Diese Initiative hat den Sportvereinen in Südtirol die verdiente Anerkennung geschenkt. Die Vereine sind ein Teil unserer Gemeinschaft, und es ist wichtig, dass sie durch solche Aktionen ins Rampenlicht gerückt werden.“

Die drei Vereine mit den meisten Stimmen freuten sich nicht nur über die begehrte First20-Trophäe, sondern auch über ein großzügiges Sponsoring von insgesamt 1.500 Euro, bereitgestellt von Jungmann, das ihnen für die Weiterentwicklung ihrer Vereinsarbeit zugutekommt.

Das Wohnzentrum Jungmann bewies sich nicht nur als Partner, sondern auch als passender Gastgeber für diesen besonderen Anlass. “Als Unternehmen mit tiefen regionalen Wurzeln war es uns ein Anliegen, diese wertvolle Initiative zu unterstützen. Vereine, besonders Sportvereine, sind essenziell für unseren Zusammenhalt und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Südtirol“, so Geschäftsführer Florian Jungmann.

Nicht nur die Vereine, auch alle, die an der Abstimmung teilgenommen haben, haben die Chance auf tolle Preise. Unter allen abgegebenen Stimmen werden fünf Sponsoring-Gutscheine von Jungmann im Wert von jeweils 100 Euro verlost. Die glücklichen Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

