„Bewegung ist Bestandteil der Gesundheitsvorsorge“

Von: mk

Bozen – Bei der jüngsten Vollversammlung der Fachgruppe Fitness im Wirtschaftsverband hds stand die Bedeutung der Anerkennung von Fitnessunternehmen als Gesundheitsanbieter im Fokus.

Präsident Armin Bonamico betonte in seiner Begrüßung die Notwendigkeit, Bewegung als integralen Bestandteil der Gesundheitsvorsorge zu sehen. „Mentale Stärke, Achtsamkeit, Bewegung, gesunde Ernährung – Diese Grundpfeiler sind entscheidend für körperliches Wohlbefinden, geistige Gesundheit, für ein ausgeglichenes und erfülltes Leben“, so Bonamico. In seinem Tätigkeitsrückblick berichtete er unter anderem über die entsprechenden Treffen mit Ausbildern aus Deutschland und mit Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Besonders spannend gestalteten sich die Fachvorträge: Christian Villella, renommierter Physiotherapeut, Osteopath und Universitätsprofessor, hielt ein Referat mit dem Titel „Biomechanik im Fokus: Wahrheit oder Mythos?“. Begleitet von einem interaktiven Quiz erklärte er, welche Ansätze in der Bewegungslehre tatsächlich wirksam sind.

Im Anschluss erläuterte Thomas Oberhofer, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie sowie aktiver Leichtathlet, in seinem Vortrag „Gesunde Gelenke durch Bewegung” die positiven Auswirkungen von Sport und Bewegung auf die Gelenke. Er ging dabei sowohl auf die verschiedenen Möglichkeiten ein, gesunde Gelenke vom Kindesalter bis ins hohe Alter zu erhalten, als auch auf die gesundheitlichen Folgen körperlicher Inaktivität.

Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich intensiv mit den Experten auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.