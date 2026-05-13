Bezirk Burggrafenamt feiert 25-jähriges Jubiläum

Von: mk

Lana – Seit 25 Jahren gibt es den Bezirk Burggrafenamt der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund. Anlässlich dieses Jubiläums wurde am vergangenen Samstag, 9. Mai 2026, in Lana ein Fest für die Mitglieder organisiert.

Das Bezirksfest mit 25-Jahr-Feier des Bezirks Burggrafenamt der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund wurde am vergangenen Samstag, 9. Mai 2026, in Lana abgehalten.

Den ersten Programmpunkt bildete eine Wanderung durch den Ort mit Christoph Gufler, dem bekannten Heimatkundler aus Lana. „Das Kennenlernen anderer Orte und Ortsgruppen im Bezirk ist eines der Ziele unserer Bezirksfeste. Hier kommen Mitglieder aus allen Teilen des Bezirks zusammen. So können neue Ideen und Kontakte für die Tätigkeit in den Gruppen entstehen“, erklärte der Bezirkspräsident des Burggrafenamts der Seniorenvereinigung, Ernst Hofer, ebenfalls ein Lananer.

Christoph Gufler führte die Teilnehmer ins Dorfzentrum in Oberlana und weiter über den Brandiswaalweg bis zum Kloster Lanegg und zur St. Margarethenkirche. Dort nutzten die Anwesenden die Gelegenheit für eine kurze Andacht, in deren Rahmen auch der verstorbenen Mitglieder des Bezirks, insbesondere der Gründungsmitglieder, gedacht wurde.

Im Mittelpunkt stehen die Mitglieder

Anschließend ging es weiter zum Buschenschank „Pfefferlechner“, wo das gemeinsame Mittagessen und der offizielle Teil des Jubiläums auf dem Programm standen. Insgesamt waren rund 150 Teilnehmer der Einladung gefolgt und zeigten damit eindrucksvoll, wie sehr sie die Tätigkeit des Bezirks schätzen.

Nach der Stärkung erinnerte Ernst Hofer an die Gründung des Bezirks vor 25 Jahren: „Unser Bezirk wurde 2001 gegründet. Die treibenden Kräfte waren Maria Bertolini und Seppl Lamprecht, die beide leider nicht mehr unter uns sind. Zur ersten Bezirkspräsidentin wurde Anna Öttl von der Ortgruppe St. Leonhard in Passeier gewählt. Zu diesem Zeitpunkt gab es im Bezirk bereits sechs Ortsgruppen, wobei St. Leonhard in Passeier die erste war. Die jüngste Ortsgruppe im Bezirk ist hingegen unsere, Lana, die 2019 gegründet wurde.“ Was die Ortsgruppen betrifft, gebe es im Bezirk nach wie vor noch Luft nach oben, weshalb es in den nächsten Jahren eines der zentralen Anliegen sei, neue Gruppen zu gründen, führte Ernst Hofer weiter aus.

„Als Seniorenvereinigung ist es uns wichtig, der älteren Generation Anerkennung und Respekt entgegenzubringen für das, was sie geleistet hat und nach wie vor leistet. Wir wollen unseren Mitgliedern aber auch die Möglichkeit geben, sich zu treffen und etwas zu sehen, vor allem jenen, die alleine und einsam sind. Mit unserer Lebenserfahrung dürfen wir aber auch einmal laut werden, wenn uns etwas nicht passt“, ergänzte der Bezirkspräsident.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Ganz besonders erfreut zeigte sich Ernst Hofer darüber, dass neben den aktiven Bezirksausschussmitgliedern und Mitgliedern der Burggräfler Ortsgruppen auch einige ehemalige Funktionäre des Bezirks anwesend waren, wie Amalia Gruber, Johann Pichler und Daniel Gufler. Auch Marianna Egger, die die Leitung des Bezirksausschusses 2009 von Anna Öttl übernommen und 2024 an Ernst Hofer weitergegeben hatte, war vor Ort.

Anwesend waren zudem Vertreter der Gemeinde Lana, Bürgermeister Helmut Taber und die beiden Gemeindereferenten Ulrike Laimer und Ernst Winkler, und Vertreter der Seniorenvereinigung, des Bauernbundes, der Bäuerinnen und der Bauernjugend, Theresia Agreiter Larcher und Hansi Weissensteiner, Michael Kaufmann, Hannes Dosser und Martin Nock, Heidi Margesin und Patrizia Karnutsch sowie Eva Götsch. Sie alle gratulierten dem Bezirk zu seinem Jubiläum und dankten den Verantwortlichen für ihren wertvollen Einsatz.

Vor Ort waren auch der Obmann und der Direktor der Raiffeisenkasse Lana, Harald Werth und Florian Kaserer. „Diesen beiden Vertretern gebührt ein ganz besonderer Dank, denn nur durch die großzügige Unterstützung der Raika Lana konnten wir dieses Fest so würdig austragen“, betonte Ernst Hofer. Diese Unterstützung sei für sie eine Selbstverständlichkeit und sehen sie als Ausdruck des Respekts und der Wertschätzung gegenüber der älteren Generation, unterstrichen Obmann und Direktor in ihren Grußworten.

In geselliger Runde klang dieser schöne Tag schließlich aus. Für die passende Musik sorgte die Gruppe „Tiroler Herz“.