Bezirksleitertreffen der Rheuma-Liga

Eppan – Pünktlich vor Beginn der Bewegungstherapiekurse im Oktober trafen sich die Bezirksleiterinnen und Bezirksleiter der Rheuma-Liga in Eppan, um letzte organisatorische Maßnahmen zu besprechen. Erstmals ist die online-Anmeldung zu den Kursen möglich, was eine große Herausforderung für den Verein und die Mitglieder darstellt. „Wir sind uns bewusst, dass viele Mitglieder Schwierigkeiten mir der online-Anmeldung haben. Genau aus diesem Grund haben wir vorgebaut: Die Rheuma-Liga lässt niemanden im Stich. Die telefonische Anmeldung samt Banküberweisung ist nach wie vor möglich. Wir haben keine Mühen gescheut, um allen Mitgliedern entgegenzukommen“, so der Präsident Günter Stolz.

Geschäftsführer Andreas Varesco stellte im Rahmen der Versammlung das Prozedere vor und ergänzte, dass allfällige Anfangsprobleme nach und nach behoben würden. Er verwies auch darauf, dass der Schritt Richtung online-Anmeldung absolut notwendig sei, da der Verein erstens nicht mehr genug Freiwillige finde, welche die vielen Anrufe annehmen würden und zweitens aus verwaltungstechnischer Sicht die bisherige Verfahrensweise nicht mehr leistbar gewesen sei. „Die Rheuma-Liga hat für den Herbst ein sehr vielfältiges Kursprogramm zusammengestellt und lädt alle Betroffenen ein, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Die Anmeldung zu den Kursen der Rheuma-Liga ist sofort mit wenigen Klicks möglich. Wir laden alle ein, diese Möglichkeit zu nutzen“, schreiben der Präsidenten Günter Stolz und Geschäftsführer AndreasVaresco in der Aussendung.