bike&breakfast: Frühstück für Radpendlerinnen und -pendler am 3. Juni

Von: luk

Bozen – Unter dem Motto “bike&breakfast” gibt es am Weltfahrradtag am 3. Juni ein Frühstück für Radpendelnde am Bozner Mazziniplatz und Messeplatz. Die Aktion soll mehr Menschen zum Radeln im Alltag anregen.

Wer am Weltfahrradtag, am Montag, 3. Juni, zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr mit dem Fahrrad am Bozner Mazziniplatz bzw. Messeplatz vorbeiradelt, den erwartet eine süße Überraschung. Dann nämlich bekommen alle Radpendlerinnen und Radpendler, die sich auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Ausbildungsplatz befinden, ein Frühstück mit Krapfen und Obst serviert. Bestenfalls haben diese das eigene Fahrrad mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kombiniert.

Fahrrad für alltägliche Wege nutzen

Ziel der Aktion ist es, einen zusätzlichen und geschmackvollen Anreiz für die tägliche Fortbewegung mit dem Rad bzw. den öffentlichen Verkehrsmitteln zu schaffen. “Gleichzeitig möchten wir uns bei all jenen Pendlerinnen und Pendlern bedanken, die sich Tag für Tag und bei jedem Wetter auf den Fahrradsattel schwingen, um zur Arbeit oder in die Schule zu fahren. Damit sorgen sie nicht nur für das persönliche Wohlbefinden, sondern schonen die Umwelt, nehmen weniger öffentlichen Raum – etwa beim Parken – ein und sind insgesamt effizienter unterwegs”, erinnert Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Die Aktion bike&breakfast wird von der Sta – Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert und soll künftig auch an anderen Südtiroler Standorten angeboten werden.