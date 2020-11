Blutabnahme im Krankenhaus Meran nur mehr nach telefonischer Vormerkung

Meran – Wer in Zukunft zur Blutabnahme ins Krankenhaus Meran gehen möchte, muss sich ab nächster Woche telefonisch vormerken. Damit kommt das Labor den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger entgegen, lange Wartezeiten zu vermeiden.

Das Blutabnahmezentrum im Krankenhaus von Meran ist von Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr geöffnet. Zu dieser Zeit werden die Blutabnahmen und die Abgabe von Harn oder Stuhlproben nur mehr nach telefonischer Terminvereinbarung durchgeführt.

Die Empfehlungen:

Bitte rufen Sie zur Terminvereinbarung von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr unter der Telefonnummer 0473 264001 an. Erscheinen Sie zur Blutabnahme nüchtern und bringen Sie die Harnproben und Stuhlproben in den geeigneten Behältern mit, die Sie in der Apotheke kaufen können. Informieren Sie sich beim verschreibenden Arzt, ob Stuhl oder Harnproben verschrieben wurden. Kommen Sie pünktlich zum vereinbarten Termin in das Blutabnahmezentrum und zeigen Sie dem Personal am Eingangsbereich Ihre Bestätigungs-SMS für Ihren Termin. Ziehen Sie bei der Blutabnahmestelle eine Nummer und warten Sie, bis am Display die Nummer für die Registrierung Ihrer Daten aufscheint.

Weitere Hinweise

Es werden nur Laborleistungen angenommen, die von einem öffentlichen Arzt zu Lasten des öffentlichen Gesundheitsdienstes (dematerialisiert oder auf roter Verschreibung) oder von einem Privatarzt mittels weißer Verschreibung ausgestellt wurden. “Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Personen, welche mit Verspätung in das Blutabnahmezentrum kommen, einen neuen Termin an einem anderen Tag vereinbaren müssen. Dies ist deshalb erforderlich, da die Einreihung von verspätet eintreffenden Personen den geordneten Ablauf erheblich stören würde”, so das Krankenhaus Meran.