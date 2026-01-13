Booking Südtirol meldet starkes Jahr 2025

Von: Ivd

Bozen – Das Buchungsportal Booking Südtirol, das vom Hoteliers- und Gastwirteverband geführt wird, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Nach Angaben des HGV wurden über die Plattform und die angeschlossenen Partnerkanäle mehr als 193.000 Buchungen abgewickelt. Gegenüber dem Jahr 2024 entspricht das einem Plus von über fünfzehn Prozent.

Die Gäste blieben im Schnitt vier Tage in ihren Unterkünften und buchten im Durchschnitt 78 Tage vor der geplanten Anreise. Den größten Anteil an den Buchungen stellten Reisende aus Deutschland mit 44,2 Prozent, gefolgt von Italien mit 19,4 Prozent. Weitere wichtige Herkunftsmärkte waren die Schweiz mit 6,3 Prozent und Österreich mit 5,3 Prozent. Besonders deutlich wuchs laut HGV der Anteil der Vereinigten Staaten, der von 2,9 Prozent im Jahr 2024 auf 4,6 Prozent im Jahr 2025 anstieg.

HGV-Präsident Klaus Berger sieht darin ein Zeichen für die zunehmende internationale Reichweite der Plattform. „Die Vielfalt der Buchungsplattform des HGV spiegelt die Vielfalt der Destination Südtirol wider. Uns liegt es besonders am Herzen, regionale Anbieter zu stärken, ihnen eine Plattform zu bieten, die ihnen Mehrwerte schafft und wo die Wertschöpfung im Land verbleibt“, erklärte Berger.

Insgesamt sind rund zweitausendsiebenhundertzehn Unterkünfte auf Booking Südtirol gelistet. Das Spektrum reicht von Hotels und Pensionen über Urlaub auf dem Bauernhof bis hin zu Campingplätzen.

Ein zentrales Element des Systems ist laut HGV das eigene Buchungswidget, das exklusiv den teilnehmenden Betrieben zur Verfügung steht. Nach Angaben des Verbandes wurden über dieses Instrument mehr als 85 Prozent aller Buchungen innerhalb des Systems abgewickelt. Diese Buchungen sind provisionsfrei. HGV-Direktor Raffael Mooswalder erklärte dazu: „Das bedeutet für die teilnehmenden Betriebe erhebliche Einsparungen bei den üblicherweise hohen Provisionskosten.“

Über Schnittstellen zu Vergleichsportalen wie Google Hotel Ads, Trivago und TripAdvisor soll das Widget zusätzlich für Sichtbarkeit sorgen. „Diese Anbindung hilft den Kunden von Booking Südtirol, im Wettbewerb sichtbar zu bleiben und ihre Direktbuchungen zu steigern – ein entscheidender Vorteil für unsere Betriebe“, so Mooswalder.

Laut HGV setzt die Plattform zudem auf transparente Preis- und Stornobedingungen, die in der Hand der Betriebe bleiben.