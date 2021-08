Bozen: “Elektrische Linienflugzeuge innerhalb von zehn Jahren”

Bozen – Seit dem Sommer starten von Bozen aus wieder regelmäßig Linienflüge. Vor allem Destinationen in Richtung Süditalien und Sardinien sind derzeit der Renner. Ab dem 29. August wird die Sky Alps auf ihren Flügen nach Olbia auch im Aostatal Station machen. Das erklärt der Präsident der Südtiroler Fluglinie, Josef Gostner, im Gespräch mit der Tageszeitung Alto Adige. Demnach fliegt die Dash von Bozen aus nach Olbia, entlädt dort die Passagiere und fliegt dann zum Flughafen in Aosta. Von dort geht es mit neuen Passagieren wieder in Richtung Sardinien, um dann schließlich nach Bozen zurückzukehren. Für den kommenden Sommer soll diese Kooperation weiter ausgebaut werden.

Vom September an sollen Flüge von Bozen nach Berlin, Düsseldorf, Amsterdam, Kopenhagen, Brüssel und London gebucht werden können. Auch aus Deutschland habe man viel Nachfrage für die Wintersaison, so Gostner.

Der Präsident der Sky Alps wirft auch einen Blick in die langfristige Zukunft: “Am Bozner Flughafen werden innerhalb von zehn Jahren elektrische Flugzeuge in den Himmel steigen.” Derzeit wird die Entwicklung in diesem Bereich stark vorangetrieben. 2023 soll der erste Testflug eines elektrisch angetriebenen Linienflugzeugs des Startups “Wright Electric” stattfinden. Die kleineren regionalen Flughäfen seien die ersten, die davon profitieren werden, ist Gostner überzeugt.