Bozen: Romflüge mit Zwischenstopp in Parma

Bozen – Vom Flughafen in Bozen kommen derzeit ständig neue Meldungen. Erst am Dienstag gab es eine Premiere: Eine Boeing 737 brachte die tschechische Fußballnationalmannschaft nach Südtirol. Anders als man vielleicht zunächst denken möchte, standen nicht die Sportler im Mittelpunkt des Interesses, sondern der Riesenvogel. Die Landung und der Start einer so großen Maschine war wohl eine Premiere für den Bozner Flughafen.

Mittlerweile ist auch klar, welche Destinationen die neuen Betreiber mit SkyAlps den Kunden anbieten: Ibiza, Berlin, Düsseldorf, Sardinien und Rom stehen zunächst auf dem Programm. Am 14. Juni soll der erste Flug nach Rom abheben. Kostenpunkt: 179,30 Euro. Sobald die Maschine in der Luft ist, erfolgt auch schon ein Landeanflug – in Parma. Der Romflug ist also kein Direktflug. Dennoch werden die Passagiere nach nur zwei Stunden in Rom ankommen.

Der Zug benötigt etwas mehr als vier Stunden für einen Ticketpreis von rund 75 Euro. Wenn man noch die einstündige Fahrt vom Flughafen Fiumicino ins Herz von Rom berücksichtigt, ist man mit dem teureren Flugzeug also nur rund eine Stunde schneller in der italienischen Hauptstadt, als mit dem Zug.