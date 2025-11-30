Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bozen wird zum Cybersecurity-Treffpunk
Über 100 Teilnehmer beim Capture the Flag Wettbewerb im NOI Teckpark

Bozen wird zum Cybersecurity-Treffpunk

Sonntag, 30. November 2025 | 17:27 Uhr
Hacker-Angriff auf besonders geschützte Stellen

Von: mk

Bozen – Am 29. November fand im NOI Techpark in Bozen die vierte Ausgabe des jährlichen IT-Sicherheitswettbewerbs „Capture the Flag“ (CTF) statt. Das von Würth IT organisierte Event hat sich als bedeutender Treffpunkt für aufstrebende Talente und Experten aus der Cybersicherheitsbranche etabliert und ist ein fester Bestandteil des regionalen IT-Kalenders.

Format: Angriff und Verteidigung im Duell

„Capture the Flag“ übersetzt das klassische „Fahnenklau“-Spiel in ein professionelles Szenario. Die teilnehmenden Teams wechseln zwischen den Rollen von Angreifern und Verteidigern, lösen anspruchsvolle technische Aufgaben, identifizieren Schwachstellen und schützen ihre eigenen Systeme. Themen wie Kryptografie, Penetration Testing und Softwareanalyse standen im Mittelpunkt der Herausforderungen. Jede gelöste Aufgabe brachte wertvolle Punkte und führte zu einem spannenden, dynamischen Wettkampf.

Mehr als 100 Teilnehmer nahmen die Herausforderung an, ihre Fähigkeiten in realitätsnahen Angriffsszenarien zu testen und ihre technischen Kompetenzen in der Cybersicherheit zu vertiefen. Das CTF bot dabei nicht nur eine Wettkampfatmosphäre, sondern auch einen Raum für Weiterbildung und Austausch zu aktuellen Trends und Methoden der Branche.
Nach acht Stunden intensiven Wettbewerbs, in denen die Teilnehmer sich in anspruchsvollen Hacking-Szenarien beweisen mussten, standen um Punkt 17.00 Uhr die Sieger des CTF 2024 fest.

Gewinner: Tower of Hanoi – Politecnico Mailand
Zweiter Platz: LosFuzzys – Technische Universität Graz
Dritter Platz: Hackinpovo – Universität Trient

Die Gewinner wurden von Michael Piok, Geschäftsführer von Würth IT, Georg Kostenr, Leiter des Cyber Defense Teams bei Würth IT, Thomas Forrer, Teamleiter R&D-bei Würth IT und dem Sicherheitsteam der Volksbank ausgezeichnet. Das Preisgeld von insgesamt 7.500 Euro würdigte die außergewöhnlichen Leistungen der besten Teams und unterstrich die Bedeutung des Events über die regionalen Grenzen hinaus. Unterstützt wurde der Wettbewerb von namhaften lokalen Unternehmen wie der Volksbank, Alpitronic, HGV, Longo und Innova.

Bezirk: Bozen

