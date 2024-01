Bozner Weihnachtsmarkt von knapp einer Mio. Gästen gestürmt

Bozen – Kaufleute und Gastronomen zeigen sich zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Der Bozner Christkindlmarkt 2023 hat rund 900.000 Gäste angezogen.

Diese kamen laut Medienberichten aber nicht nur aus Italien oder dem benachbarten europäischen Ausland. Es wurden auch immer mehr Urlauber aus England, Japan oder Korea registriert.

In Bozen wurde ein Umsatz von rund 50 Millionen Euro erwirtschaftet. Besucheranstürme gab es bei der letzten Ausgabe des Weihnachtsmarktes in Bozen nicht nur an den Wochenenden. Auch unter der Woche war viel los. Auch in den anderen Orten Südtirols ist der Weihnachtsmarkt positiv verlaufen.

Die Christkindlmärkte in Südtirol haben ihre Tore nun wieder geschlossen.