Brenner Green Corridor: Neue Wasserstofftankstellen für Südtirol

Bozen – Die Rangliste für die Finanzierung für den Bau von Wasserstofftankstellen des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr steht und damit die Zusage für sasa für zwei neue Wasserstofftankstellen.

Das Ministerium für Infrastruktur und Verkehr hat am Montag die Rangliste für die Finanzierung für den Bau von Wasserstofftankstellen veröffentlicht. In Südtirol werden insgesamt vier neue Tankstellen errichtet. Die Inhouse-Gesellschaft sasa erreichte mit den eingereichten Projekten den zweiten Platz: Das Projekt sieht den Bau von zwei Wasserstofftankstellen vor, eine in Bozen und eine in Meran. In Bozen wird die neue Tankstelle die bereits am Betriebshof existierende Tankstelle ergänzen, um die Kapazität für die Betankung der Busse zu erhöhen.

“Der Bau neuer Tankstellen entlang der Brennerachse ist ein wichtiger Baustein für die Realisierung des Brenner Green Corridor“ sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. “Unser erster Fokus liegt auf der Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene. Der verbleibende Verkehr muss aber schnellstmöglich emissionsfrei werden, weshalb wir das Konzept des ‘Green Corridor’ so schnell wie möglich umsetzen wollen.“ Dies bedeute, eine solide Wasserstoff-Versorgungskette zu schaffen, die auf konkreter Nachfrage beruht und sich aufs Nutzen von Wasserstoff als Energieträger konzentriert. Die Automotive Industrie, die Südtiroler Frächter und die Brennerautobahn (A22) hätten hierzu bereits wichtige Vorarbeit geleistet. Nur mit gemeinsamen Initiativen und Anstrengungen sei es möglich, die Emissionen mittelfristig zu reduzieren. Die Abteilung Mobilität des Landes hat die Koordination der verschiedenen Projekte übernommen. “Wir haben einen sehr engen Zeitplan für die Umsetzung“ berichtet Markus Kolhaupt, stellvertretender Abteilungsdirektor. Deshalb wolle man nun in enger Abstimmung an die Realisierung der Tankstellen herangehen.