Brixen: Grünschnitt-Tonne für Zuhause

Brixen – Seit vergangenem Jahr stellt die Stadtwerke Brixen AG ihren Kundinnen und Kunden im Stadtgebiet von Brixen auf Anfrage eine eigene Tonne für die Sammlung von Grünschnitt zur Verfügung. Wer sich für den Dienst anmeldet, erhält bis zu zwei Tonnen à 240 Liter für Zuhause. Die Mitarbeiter der Umweltdienste entleeren die Tonne von Anfang März bis Ende November immer mittwochs am festgelegten Sammelpunkt. Dieser Dienst ersetzt die bislang zwei Mal jährlich angebotene kostenpflichtige Haus-zu-Haus-Sammlung in der Gemeinde Brixen.

Vor allem Bewohner von Kondominien und Mehrfamilienhäusern nutzen den Zusatzdienst gerne: Sie ersparen sich damit das Beladen des Privatautos mit schmutzigen und sperrigen Gartenabfällen und die Fahrt zum Recyclinghof. Anfang März nehmen die Mitarbeiter der Umweltdienste den kostenpflichtigen Sammeldienst wieder auf.

Wer Interesse an der Privat-Tonne hat, kann diese über die Internetseite der Stadtwerke Brixen AG oder per Mail (gruenschnitt@asmb.it) anfragen. Der Pauschalpreis für die Grünschnittsammlung beläuft sich auf 190 Euro plus zehn Prozent Mehrwertsteuer, unabhängig von der Anzahl der Entleerungen.

Grünschnitt bis zu einem Kubikmeter kann ganzjährig und kostenlos beim Recyclinghof Brixen abgegeben werden.