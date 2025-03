Brixnerinnen bekommen am Weltfrauentag einen Kaffeegutschein

Von: Ivd

Brixen – Zum Weltfrauentag am 8. März setzen die Kommission für Chancengleichheit der Gemeinde Brixen und das Stadtmarketing Brixen gemeinsam ein Zeichen für Gleichstellung und Wertschätzung. Frauen erhalten an diesem besonderen Tag Gutscheine für einen Espresso oder Macchiato, die in 13 teilnehmenden Gastronomiebetrieben der Brixner Altstadt eingelöst werden können.

Die Gutscheine werden in den Handelsbetrieben des Stadtzentrums sowie von den Mitgliedern der Kommission für Chancengleichheit persönlich verteilt. Die Kommissionsmitglieder sind zu zweit in der Altstadt unterwegs und freuen sich über den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Anregungen und Rückmeldungen sind herzlich willkommen.

Mit dieser Initiative möchten die Organisatoren auf den Internationalen Tag der Frau aufmerksam machen und ihre Anerkennung für die Beiträge der Frauen und generell für ihre Rolle in der Gesellschaft ausdrücken. Austausch und Vernetzung in Verbindung mit Gleichstellung spielen auch heute eine zentrale Rolle. „Wir möchten in erster Linie den Frauen in Brixen ein Zeichen der Wertschätzung schenken. Gleichzeitig symbolisiert der gemeinsame Kaffee eine traditionelle Gelegenheit für Austausch und Vernetzung. Beides ist von großer Bedeutung für das gesellschaftliche Bemühen um Gleichstellung. Der Weltfrauentag ist eine wertvolle Gelegenheit, um auf die Bedeutung der Gleichstellung hinzuweisen und das Miteinander in unserer Stadt zu fördern“, betont Sara Dejakum, Vorsitzende der Kommission für Chancengleichheit.