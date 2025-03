Buffett zieht sich aus der Immobilienbranche zurück – Crash voraus?

Von: luk

Omaha – Warren Buffett, der legendäre Investor und Vorsitzende von Berkshire Hathaway, plant offenbar den Verkauf von HomeServices of America, einer der größten Immobilienmaklergesellschaften der USA. Der mögliche Rückzug des 93-jährigen Milliardärs aus diesem Sektor fällt in eine Zeit wirtschaftlicher Unsicherheiten, steigender Hypothekenzinsen und sinkender Immobilienverkäufe.

Verkauf von HomeServices of America in Vorbereitung

Laut Berichten und Indiskretionen verhandelt Berkshire Hathaway mit dem Immobilienriesen Compass über den Verkauf von HomeServices of America. Das Unternehmen betreibt über Marken wie Berkshire Hathaway HomeServices und Real Living ein Netzwerk mit mehr als 5.400 Mitarbeitern und 820 Maklerbüros. Im Jahr 2024 verzeichnete HomeServices jedoch einen Verlust von 107 Millionen US-Dollar. Das könnte ein möglicher Grund für den geplanten Verkauf sein.

Buffett ist bekannt für seine langfristige Investmentstrategie und verkauft Unternehmen nur selten. Dass er sich nun von HomeServices of America trennt, könnte als strategischer Rückzug aus einem zunehmend schwierigen Marktumfeld gewertet werden.

Steigende Zinsen belasten den Immobilienmarkt

Die US-Immobilienbranche steht derzeit unter hohem Druck. Die steigenden Leitzinsen der Federal Reserve haben die Hypothekenzinsen in die Höhe getrieben. Für einen 30-jährigen Festzinskredit liegt der Zinssatz aktuell bei rund 6,8 Prozent – fast doppelt so hoch wie noch 2021. Die höheren Finanzierungskosten schrecken potenzielle Käufer ab, während Verkäufer mit sinkender Nachfrage und längeren Verkaufszeiten konfrontiert sind.

Laut der National Association of Realtors fielen die Verkäufe bestehender Häuser 2023 auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren. Experten befürchten, dass sich die Situation weiter verschärfen könnte.

Ist ein Immobilien-Crash unausweichlich?

Ob der US-Immobilienmarkt vor einem größeren Einbruch steht, bleibt unklar. Während einige Indikatoren auf eine Abschwächung hinweisen, gibt es bislang keine eindeutigen Zeichen für einen massiven Zusammenbruch. Die Europäische Zentralbank (EZB) meldet für die Eurozone bislang nur eine „begrenzte Anpassung“ der Immobilienpreise, allerdings bleibt das Preisniveau hoch.

Die Entscheidung von Warren Buffett, sich aus dem Immobilienmaklergeschäft zurückzuziehen, könnte dennoch als Warnsignal für Investoren dienen. Die Kombination aus steigenden Zinsen, wirtschaftlicher Unsicherheit und sinkender Kaufkraft macht den Immobilienmarkt zunehmend unberechenbar.

Warren Buffett: Ein Leben als Investor

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Geboren 1930 in Omaha, Nebraska, erwarb er mit elf Jahren seine ersten Aktien und baute in den folgenden Jahrzehnten Berkshire Hathaway zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Sein Investmentansatz basiert auf langfristigen Strategien und dem Prinzip, nur in Unternehmen zu investieren, die einen nachhaltigen Wert bieten.

Buffetts Entscheidungen haben oft Signalwirkung für den Markt. Sein möglicher Rückzug aus dem Immobiliensektor könnte daher von vielen als Vorbote einer tieferen Krise gewertet werden.